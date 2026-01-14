Donazione di organi: un gesto di amore e speranza nel Fermano

- PUBBLICITA -

Un atto di generosità straordinaria, animato da un amore profondo e un altruismo commovente, ha portato alla decisione di donare gli organi di una donna residente nel Fermano.

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, sotto la guida del Direttore Generale Roberto Grinta, esprime profonda gratitudine alla donna e ai suoi figli, i quali hanno unanimemente acconsentito a questo gesto di speranza per altri.

La gratitudine si estende anche ai familiari, custodi di un’eredità di umanità.

Il 8 gennaio, una segnalazione al Centro Regionale Trapianti ha dato il via a una complessa e delicata procedura.

Immediatamente si è attivata una rete di professionisti, coordinati e interconnessi, per realizzare la volontà di donazione.

L’intervento, eseguito in data odierna, ha previsto un decesso controllato, in ambiente operatorio, con monitoraggio cardiologico costante e la presenza di specialisti provenienti da diverse discipline.

La donna, in base ai protocolli vigenti, risultava idonea alla donazione di fegato e cornee, organi destinati a offrire una seconda possibilità a pazienti in attesa di trapianto.

L’esecuzione del prelievo è stata caratterizzata da un’efficienza impeccabile, frutto di una collaborazione sinergica e di una profonda conoscenza delle procedure.

Il team, composto da professionisti altamente qualificati e animato da uno spirito di squadra, ha operato in perfetta armonia, garantendo il rispetto della dignità della defunta e la massima efficacia nell’espianto degli organi.

Questa capacità di coordinamento e la competenza specifica di ogni membro hanno contribuito in modo significativo al successo dell’operazione.

Il fegato è stato trasferito al Centro Regionale Trapianti di Ancona, mentre le cornee sono state destinate alla Banca Tessuti di Fabriano (Ancona).

In un momento storico segnato da eventi tragici come quello di Crans Montana, l’azienda sanitaria sottolinea l’importanza cruciale della donazione di tessuti, un gesto spesso sottovalutato ma capace di migliorare significativamente la qualità della vita di molte persone.

“Un gesto di amore infinito, un dono inestimabile,” commenta la Dottoressa Daniela Fiore, Coordinatrice Ospedaliera della Donazione di Organi e Tessuti dell’Ospedale Murri.

“Questo atto di generosità sottolinea l’importanza della multidisciplinarietà e della crescita professionale continua che la Direzione Generale promuove e supporta.

Un sentito ringraziamento al Dottor Marini, Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, a Daniele Elisei, Direttore di Anestesia-Rianimazione, e a tutti gli eccellenti professionisti che hanno partecipato attivamente a questa complessa procedura, ciascuno nel suo ruolo cruciale.

” L’operazione testimonia l’impegno costante dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo nella promozione della cultura della donazione, un valore fondamentale per la comunità e un atto di profonda umanità.