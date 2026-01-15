Eco-Schools ad Ancona: Crescita Sostenibile per 1.100 Studenti

- PUBBLICITA -

Promuovere un futuro sostenibile: il Programma Eco-Schools e la crescita consapevole nella comunità scolastica anconetanaL’impegno per la salvaguardia ambientale e la promozione di stili di vita sostenibili si rafforza ad Ancona con l’avvio del Programma Eco-Schools per l’anno scolastico 2025/26.

Questo ambizioso progetto, destinato a coinvolgere oltre 1.100 studenti in istituti di ogni ordine e grado – dall’infanzia (Garibaldi, Verne, XXV Aprile) alle scuole primarie (Faiani, Antognini) fino alla secondaria di primo grado Donatello – si propone di instillare una cultura della responsabilità ecologica fin dalla più tenera età.

Il programma non si limita a un mero insieme di attività; esso si configura come un vero e proprio percorso di crescita educativa, volto a stimolare la consapevolezza ambientale non solo nei giovani, ma anche nelle famiglie, estendendo l’impatto positivo all’intera comunità.

L’obiettivo finale è quello di generare un cambiamento culturale profondo, che si traduca in azioni concrete per la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita urbana.

La sua piena implementazione mira all’ottenimento della Bandiera Verde, un riconoscimento prestigioso che testimonia l’impegno concreto delle scuole verso la sostenibilità.

L’assegnazione recente di ulteriori due Bandiere Verdi, conferite agli Istituti comprensivi Quartieri Nuovi e Scocchera (con la scuola primaria di Pietralacroce), celebra il successo di precedenti edizioni e incentiva un impegno ancora maggiore.

Il Programma Eco-Schools 2025/26 si articola in un ventaglio di iniziative pensate per coprire un ampio spettro di tematiche ambientali.

Tra queste, spicca il servizio “Piedibus”, promuovendo la mobilità sostenibile fin dai primi anni.

Laboratori didattici sulla pulizia delle spiagge e il recupero di aree verdi abbandonate – trasformandole in “aule green” – favoriranno il contatto diretto con la natura e stimoleranno la creatività degli studenti.

Iniziative di piantumazione, sia nei giardini scolastici che nelle aree urbane, contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria e la biodiversità locale.

La partecipazione all’iniziativa “M’illumino di meno” sensibilizzerà sull’importanza del risparmio energetico.

Un focus particolare sarà dedicato all’efficienza energetica, attraverso il monitoraggio dei consumi e l’implementazione di strategie per evitare sprechi.

Incontri dedicati a studenti e genitori affronteranno temi cruciali come stili di vita salutari e prevenzione, promuovendo il benessere psicofisico.

In collaborazione con Anconambiente spa e Ata rifiuti, saranno realizzate campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riuso creativo, stimolando un approccio responsabile nei confronti dei rifiuti.

Il Programma Eco-Schools si inserisce nel contesto dei programmi internazionali della Foundation For Environmental Education (FEE), un’organizzazione leader a livello mondiale nell’ambito dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, riconosciuta dall’UNESCO.

La stessa FEE che attribuisce ogni anno la Bandiera Blu, simbolo di eccellenza per le località balneari.

Questo legame con un’organizzazione di prestigio internazionale garantisce al programma un elevato standard qualitativo e una forte credibilità.

Il percorso mira a formare cittadini consapevoli, responsabili e attivi, capaci di contribuire a costruire un futuro più sostenibile per tutti.