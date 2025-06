Esami di Stato: un augurio di speranza e futuro per i maturandi.

Cari maturandi,Il 18 giugno si apre un capitolo significativo, un crocevia di memorie in divenire: l’inizio degli esami di Stato. Posso condividere con voi questa emozione, avendo percorso anch’io la vostra stessa strada, immerso tra pagine, ripassi e quel turbinio di interrogativi che precede un traguardo. Oggi, in veste di genitore, comprendo appieno l’ansia e l’orgoglio di chi vi sostiene, il peso del vostro impegno e la speranza che vi accompagna.Gli anni trascorsi tra le aule scolastiche costituiscono un terreno fertile per la crescita, un’esperienza trasformativa che modella l’individuo e proietta verso il futuro. Il mio percorso liceale, ad esempio, è stato arricchito dall’esperienza in redazione del giornale studentesco – un’occasione preziosa per interiorizzare l’importanza del dialogo, dell’ascolto attivo e del senso di appartenenza a una comunità. Valori che ho continuato a coltivare, applicandoli con impegno nel mio ruolo di sindaco, con l’obiettivo di servire la nostra città.Sono convinto che anche voi, maturandi, sappiate attingere a ciò che avete appreso, trasformando le conoscenze in strumenti per affrontare le sfide che vi attendono. Questa prova, pur rappresentando un momento cruciale, non definisce la vostra esistenza, ma segna l’inizio di una nuova fase, ricca di possibilità e di scelte. Non temete l’errore: esso fa parte del processo di apprendimento e contribuisce a forgiare il carattere. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, nella solida preparazione che avete costruito nel corso degli anni.Un pensiero grato e un sentito ringraziamento vanno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, che con passione, dedizione e competenza vi hanno guidato in questo percorso formativo, ponendo le fondamenta del vostro futuro. L’università e il mondo del lavoro vi attendono, offrendo opportunità uniche e stimolanti.Come sindaco di Ancona, vi auguro di poter tradurre il sapere acquisito in una risorsa preziosa per la nostra comunità, e di trovare in questa città uno spazio fertile dove realizzare le vostre aspirazioni, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più prospero, giusto e inclusivo. Abbiate il coraggio di sognare, di innovare, di lasciare un segno positivo nel mondo. Il futuro di Ancona è nelle vostre mani.