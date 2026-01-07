Escursionista isolato in montagna: salvato dopo 7 ore di ricerche

- PUBBLICITA -

Il manto nevoso, intenso e inatteso per la stagione, aveva innescato una sequenza di eventi che hanno portato all’isolamento di un giovane escursionista nelle impervie vette che separano Ussita da Bolognola, in provincia di Macerata.

Il 31enne, proveniente da Camerino, si era inoltrato in un percorso montano, ignaro della rapida evoluzione delle condizioni atmosferiche.

L’arrivo repentino della notte, amplificato dalla densa nebbia che si appendeva ai pendii ripidi, ha reso impraticabile qualsiasi tentativo di rientro autonomo.

L’emergenza si è concretizzata quando il giovane, ormai al buio e con temperature in rapido calo, ha lanciato un segnale di soccorso, affidandosi alla professionalità e alla prontezza del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas).

L’intervento, pianificato con la massima urgenza e complessità, ha richiesto l’attivazione di una squadra specializzata, equipaggiata con mezzi e competenze avanzate per operare in ambienti ostili.

La difficoltà del salvataggio non risiedeva solo nell’oscurità e nella neve, ma anche nella conformazione del territorio, caratterizzato da ripidi versanti e dirimenti vallate.

Le squadre di soccorso hanno dovuto procedere con estrema cautela, valutando costantemente i rischi di valanghe e di cedimenti del terreno, saturando ogni azione con protocolli di sicurezza elevatissimi.

L’operazione, durata ben sette ore, ha messo a dura prova la resistenza fisica e la capacità di giudizio dei soccorritori, che hanno lavorato in condizioni meteorologiche estreme.

Il recupero dell’escursionista, avvenuto intorno alle ore 17:30, rappresenta una testimonianza tangibile del valore cruciale del Soccorso Alpino e Speleologico, un’istituzione fondamentale per garantire la sicurezza di chi, come il giovane di Camerino, sceglie di sfidare la bellezza e la potenza della montagna.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di una preparazione meticolosa, di un’adeguata informazione meteorologica e di una consapevolezza dei propri limiti quando si affrontano escursioni in alta quota, soprattutto in un contesto ambientale così imprevedibile e potenzialmente pericoloso.