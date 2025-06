Esportazioni in calo nelle Marche: allarme per il manifatturiero.

Il primo trimestre del 2025 si rivela un periodo di significativa difficoltà per il tessuto manifatturiero marchigiano, come evidenziato da un andamento negativo delle esportazioni che interessa l’intera regione. I dati, forniti dall’Istat e analizzati dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio delle Marche, dipingono un quadro allarmante, con un calo generalizzato che segna un punto di svolta rispetto alle performance degli anni precedenti.Il declino non è uniforme, ma si concentra in particolare nelle province di Ascoli Piceno e Ancona, che si rivelano i motori principali di questo rallentamento. Ascoli Piceno, in particolare, subisce una contrazione severa: le esportazioni si attengono a un valore di 587,6 milioni di euro, registrando un crollo del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato riflette una perdita di competitività in settori chiave per l’economia provinciale, forse accentuata da fattori esterni come la congiuntura economica globale, tensioni geopolitiche o mutamenti nei modelli di consumo internazionali.La provincia di Ancona, pur con una riduzione meno marcata, non sfugge alla tendenza negativa. Con vendite estere pari a 979,2 milioni di euro, la provincia registra un decremento del 12,5%, un dato comunque significativo che solleva interrogativi sulla capacità delle imprese locali di adattarsi alle nuove sfide del mercato. L’analisi dei dati Istat, a una lettura più approfondita, suggerisce la necessità di indagare le cause specifiche di questa contrazione. Non si può escludere un impatto combinato di fattori, tra cui un aumento dei costi delle materie prime, una maggiore concorrenza da parte di paesi emergenti, e potenzialmente, una perdita di quote di mercato in settori tradizionali a favore di nuove tecnologie o prodotti innovativi.La situazione impone una riflessione urgente sulla strategia di sviluppo regionale. È cruciale un intervento mirato, che coinvolga enti pubblici, associazioni di categoria e imprese, per identificare le aree di fragilità, promuovere l’innovazione, sostenere la ricerca e sviluppo e favorire la diversificazione dei mercati di esportazione. Un’analisi puntuale delle filiere produttive e una valutazione della loro resilienza di fronte alle turbolenze economiche diventano imperativi.La contrazione delle esportazioni marchigiane, lungi dall’essere un evento isolato, può rappresentare un campanello d’allarme per l’intero sistema economico regionale, con potenziali ripercussioni sull’occupazione, gli investimenti e la crescita complessiva. La risposta a questa sfida richiede una visione strategica a lungo termine, focalizzata sulla sostenibilità, l’innovazione e la capacità di adattamento a un contesto globale in continua evoluzione.