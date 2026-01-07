Europe Direct Marca: Un Ponte per il Futuro Europeo

- PUBBLICITA -

Europe Direct Marca di Camerino: Un Ponte di Conoscenza e Partecipazione per il Futuro Europeo (2026-2030)Il territorio di Marca di Camerino si conferma un punto di riferimento strategico per il dialogo e l’integrazione con l’Unione Europea, grazie al rinnovo dell’accordo quinquennale per l’operatività del Centro Europe Direct.

Questo risultato, lungi dall’essere scontato, testimonia la capacità di attrarre investimenti e risorse, consolidando il ruolo del territorio come motore di sviluppo e di risposta concreta alle esigenze della cittadinanza.

Il Centro Europe Direct, concepito come presidio informativo inclusivo e capillare, si propone di rafforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni europee, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole alla vita comunitaria.

L’impegno costante in incontri tematici, seminari formativi, la creazione di reti di cooperazione e il supporto alla partecipazione a bandi europei, hanno permesso al Centro di raggiungere risultati significativi, confermando la sua efficacia e il suo valore aggiunto per il territorio.

Il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino sottolinea l’importanza cruciale di questa iniziativa, evidenziando come, anche da aree geograficamente definite “periferiche”, sia essenziale contribuire attivamente alla costruzione di un rapporto solido e proficuo con l’Europa.

Si tratta di un invito a superare i confini locali e ad abbracciare un senso di appartenenza europea, per cogliere appieno le opportunità di crescita e di sviluppo che l’integrazione comunitaria può offrire.

L’impegno del Centro Europe Direct Marca di Camerino si pone quindi come un contributo prezioso per un’Europa più vicina ai cittadini e più consapevole delle proprie radici territoriali.