Fabbrica di sigarette illegale: sequestro da 600 milioni

In una zona apparentemente insignificante, nelle immediate vicinanze di Cassino, si è celato un complesso industriale illegale di dimensioni inaudite, svelato da un’operazione mirata delle Guardie di Finanza di Ancona, supportate dai colleghi di Frosinone.

Dietro la facciata di un deposito logistico anonimo, si estendeva un bunker sotterraneo che ospitava la più vasta fabbrica clandestina di sigarette mai scoperta sul territorio nazionale.

L’indagine, condotta sotto la direzione della Procura di Cassino, ha portato a un sequestro di sigarette di proporzioni record: ben 300 tonnellate di prodotto illecito.

L’operazione non si è limitata all’esecuzione di un sequestro, ma ha portato anche all’arresto di un individuo e alla segnalazione di diverse persone per contrabbando aggravato, un reato che colpisce duramente l’economia legale e danneggia la collettività.

L’inchiesta, i cui dettagli sono ancora in fase di ricostruzione, ha portato alla luce una sofisticata rete di evasione fiscale.

Le imposte evase ammontano a una cifra esorbitante, stimata in circa 600 milioni di euro, a testimonianza della portata e della complessità dell’organizzazione criminale.

Parallelamente, i proventi illeciti generati da questa attività illegale sono stati quantificati in circa 130 milioni di euro, una cifra che evidenzia l’ingente profitto derivante dalla produzione e distribuzione di sigarette contraffatte.

Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di beni per un valore di 53 milioni di euro, un tentativo di aggredire il patrimonio accumulato attraverso attività illegali e di assicurare un risarcimento per i danni causati.

La scoperta rappresenta una seria battuta d’arresto per il mercato nero del tabacco e sottolinea l’importanza del lavoro investigativo delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, non solo per tutelare il gettito fiscale ma anche per salvaguardare l’integrità del sistema economico e la salute pubblica, spesso compromessa dalla distribuzione di prodotti di scarsa qualità e potenzialmente dannosi.

L’operazione dimostra la necessità di una vigilanza costante e di una collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni per smantellare reti criminali sempre più sofisticate e capaci di eludere i controlli.