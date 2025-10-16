Fabriano: Camion danneggia fontana San Domenico, indagini avviate.

Un atto di vandalismo, che si configura come una vera e propria ferita all’identità urbana, ha colpito Fabriano.

Ieri pomeriggio, intorno alle 13:30, la fontana di San Domenico, gioiello storico situato in Piazza Quintino Sella, è stata gravemente danneggiata dall’impatto di un camion, evento prontamente segnalato dalla sindaca Daniela Ghergo attraverso i canali social.

L’accaduto ha immediatamente scatenato una corsa alla ricerca del veicolo, descritto da numerosi testimoni come un mezzo pesante non autorizzato a transitare nella zona.

La collaborazione sinergica tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano e la Polizia Locale ha permesso di ricostruire la sequenza degli eventi e, conseguentemente, di identificare sia l’automezzo responsabile che il suo conducente.

Il camion, di portata superiore a 35 quintali e impiegato per consegne merci a terzi, ha violato non solo la tranquillità della comunità, ma anche una serie di normative urbanistiche e di sicurezza.

L’inchiesta, supportata da una combinazione di testimonianze dirette e dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ha permesso di tracciare i movimenti del veicolo, rivelando un accesso arbitrario e inatteso in una piazza pedonale e ZTL (Zona a Traffico Limitato).

L’installazione recente del sistema ZTL, volto a garantire la sicurezza e la vivibilità del centro storico, paradossalmente, ha fornito elementi chiave per l’identificazione del conducente e la ricostruzione dell’accaduto.

Le conseguenze legali per il conducente si preannunciano pesanti.

Oltre alla contestazione per danneggiamento colposo di un bene storico di inestimabile valore, saranno elevate sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale e violazione delle normative relative alla Zona a Traffico Limitato.

L’episodio solleva interrogativi sulla regolamentazione del traffico merci nel centro storico e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire futuri atti vandalici che minacciano il patrimonio culturale e artistico di Fabriano.

L’evento, purtroppo, evidenzia la vulnerabilità dei beni storici di fronte a comportamenti irresponsabili e la cruciale importanza di una maggiore sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio pubblico.