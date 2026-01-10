Fabriano: Dialogo tra Comune e cittadini sulla rotatoria e i tigli

- PUBBLICITA -

Un dialogo costruttivo si è concluso tra l’Amministrazione Comunale di Fabriano e i rappresentanti del comitato civico “Salviamo i Tigli”, focalizzato sulla controversa rotatoria progettata in prossimità dell’ospedale.

L’incontro, denso di argomentazioni e preoccupazioni, ha visto l’amministrazione comunale assumere impegni concreti, pur nel rispetto delle procedure amministrative in corso e degli accordi preesistenti che regolano l’opera.

La discussione ha evidenziato la profonda sensibilità della comunità nei confronti della perdita potenziale di nove esemplari di tiglio, alberi secolari che rappresentano un patrimonio ecologico e paesaggistico di inestimabile valore per Fabriano.

Riconoscendo il peso di tale preoccupazione, l’amministrazione si è impegnata a garantire un’ispezione tecnica approfondita durante la fase esecutiva del progetto.

Questa verifica non si limiterà alla mera conformità alle normative, ma si concentrerà sulla fattibilità di soluzioni alternative per preservare, ove possibile, alcune delle alberature interessate, riducendo al minimo gli abbattimenti previsti.

L’obiettivo è esplorare ogni opzione, coinvolgendo esperti e valutando attentamente l’impatto delle possibili modifiche sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’infrastruttura.

L’amministrazione ha inoltre espresso la ferma volontà di compensare la potenziale perdita di alberi attraverso un piano di riqualificazione arborea su scala cittadina.

Questo piano prevede interventi mirati per rafforzare e arricchire il patrimonio arboreo urbano, concentrandosi inizialmente su viale Zonghi e viale Stelluti Scala.

Si tratta di un intervento ambizioso, che mira a piantare alberi di dimensioni più grandi rispetto agli standard tradizionali, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre l’effetto isola di calore e a incrementare la biodiversità urbana.

Il progetto culminerà nel 2026 con un programma di piantumazioni esteso all’intero territorio comunale, con l’obiettivo di introdurre circa cento nuovi alberi, integrando iniziative esistenti e nuovi progetti di riforestazione urbana.

Pur ribadendo la necessità di portare a termine l’opera, nel rispetto degli impegni presi e delle normative vigenti, l’amministrazione comunale ha sottolineato la volontà di mantenere un dialogo aperto e collaborativo con la comunità.

Si riconosce che la gestione del territorio urbano deve bilanciare imperativi di sicurezza e mobilità con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio arboreo.

L’amministrazione si impegna a garantire la massima trasparenza in ogni fase del processo decisionale, traducendo la sensibilità civica in azioni concrete di compensazione ambientale e di cura del verde pubblico, promuovendo un modello di sviluppo urbano sostenibile e partecipato.

L’attenzione al benessere della comunità e alla salvaguardia del paesaggio fabrianese rimangono priorità assolute.