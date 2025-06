Fabriano e Sassoferrato: Un’intesa per cultura e turismo.

Un’intesa strategica per il futuro del territorio: i Comuni di Fabriano e Sassoferrato siglano un protocollo d’intesa triennale volto a catalizzare lo sviluppo culturale e turistico attraverso una sinergia operativa e una visione condivisa. L’accordo, firmato dai sindaci Daniela Ghergo e Maurizio Greci, trascende la semplice collaborazione, configurandosi come un vero e proprio progetto di valorizzazione integrata del patrimonio locale, un’infrastruttura immateriale che ambisce a rafforzare l’identità e l’attrattività del territorio.Il protocollo si articola attorno a due assi portanti: l’arte contemporanea, con un focus particolare sulle strutture museali ed espositive presenti nei due comuni, e il ricco patrimonio archeologico, incarnato dai parchi storici di Sentinum, Attidium e Tuficum, testimonianze eloquenti di un passato millenario. L’obiettivo non è semplicemente la conservazione, ma la rilettura critica e la reinterpretazione di queste eredità, rendendole accessibili e coinvolgenti per un pubblico ampio e diversificato.L’intesa definisce una serie di azioni concrete e interconnesse. Innanzitutto, si promuove la creazione di una rete di collaborazione che superi i confini amministrativi, favorendo lo scambio di competenze, risorse e buone pratiche. Questo approccio di rete mira a massimizzare l’impatto delle iniziative e a creare un’offerta turistica più ricca e competitiva.Un elemento chiave del protocollo è la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento pubblici e privati, un’azione strategica volta ad accrescere le risorse disponibili per la realizzazione di progetti di sviluppo culturale e turistico. La co-progettazione di eventi e iniziative rappresenta un altro pilastro fondamentale, incentivando la creatività e l’innovazione.La promozione reciproca attraverso i canali istituzionali, sia online che offline, è essenziale per aumentare la visibilità dei due comuni e delle loro attrazioni. L’introduzione di agevolazioni sui biglietti d’ingresso ai musei e alle attrazioni culturali, un incentivo concreto per i visitatori, rappresenta un segnale di apertura e accoglienza.Il protocollo prende avvio con due iniziative emblematiche: la 74° Rassegna Internazionale d’arte/Premio GB Salvi, un appuntamento di rilevanza internazionale, e un progetto congiunto legato al parco archeologico di Sentinum, che culminerà nella rievocazione storica della Battaglia delle Nazioni, un evento spettacolare che coinvolgerà l’intera comunità.I sindaci Ghergo e Greci hanno sottolineato come questo accordo non sia un mero atto formale, ma un punto di svolta per la creazione di una “rete virtuosa” che sappia coniugare la bellezza del paesaggio, le eccellenze museali e il valore inestimabile del patrimonio archeologico, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica e a promuovere la coesione territoriale, costruendo un futuro condiviso e sostenibile. L’intesa rappresenta un investimento nel capitale umano e culturale del territorio, un impegno a preservare e valorizzare l’identità locale per le generazioni future.