Fabriano: Ripartono i lavori al complesso di San Francesco

Il Comune di Fabriano ha ufficialmente avviato la fase operativa per la revitalizzazione di un’area di rilevanza storica e culturale, pubblicando il bando di gara per l’intervento di recupero funzionale del complesso di San Francesco.

Questo progetto ambizioso, sostenuto da un finanziamento regionale di 850.000 euro ottenuto attraverso un concorso pubblico dedicato alla riqualificazione degli spazi pubblici, rappresenta un’opportunità significativa per il tessuto urbano e per la fruibilità del patrimonio locale.

L’intervento si articola in due macro-lotti distinti, ciascuno con specificità progettuali e obiettivi ben definiti.

Il primo lotto interessa la corte esterna, un’area di transito e di collegamento cruciale, che funge da cornice per il Museo Guelfo, custode di un patrimonio artistico inestimabile legato alla storia del conflitto guelfo-ghibellino, e per la Biblioteca comunale, fulcro di conoscenza e cultura per la comunità.

La riqualificazione di questo spazio mirerà a creare un ambiente più accogliente, sicuro e funzionale, valorizzando gli elementi storici e migliorando l’accessibilità per tutti.

Si prevede un’attenta analisi della pavimentazione, dell’illuminazione e dell’arredo urbano, con l’obiettivo di creare un percorso fluido e piacevole, capace di esaltare la bellezza degli edifici circostanti e di promuovere la socializzazione.

Il secondo lotto, di pari importanza, si concentra sui locali siti al piano terra dell’ex convento di San Filippo, un edificio storico situato all’intersezione tra via San Filippo e via Valpovera.

Questo spazio, precedentemente adibito a funzioni monastiche, necessita di un intervento di restauro e riconversione che ne definisca nuove destinazioni d’uso, rispondenti alle esigenze della comunità.

L’intervento comprenderà il consolidamento strutturale, il recupero degli elementi decorativi originali, e l’adeguamento degli impianti secondo le normative vigenti in materia di efficienza energetica e accessibilità.

Le potenziali destinazioni d’uso sono molteplici e includono spazi per attività culturali, laboratori artigianali, sedi di associazioni o servizi alla cittadinanza, in linea con una visione di rigenerazione urbana partecipata e inclusiva.

Il progetto nel suo complesso si inserisce in un più ampio piano strategico di valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Fabriano, volto a rafforzare l’identità locale, a promuovere il turismo sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’affidamento dei lavori, una volta concluso il processo di gara, segnerà l’inizio di una nuova fase di sviluppo per il complesso di San Francesco, restituendolo alla comunità come un luogo di incontro, di cultura e di bellezza.

Si auspica che l’intervento sia realizzato con cura e competenza, nel rispetto dei principi di conservazione e di innovazione, per garantire la sua durabilità nel tempo e il suo contributo alla crescita culturale ed economica del territorio.