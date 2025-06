Falconara: Dopo l’incendio, ordinanza per la salute pubblica.

Il territorio di Falconara Marittima, ancora scosso dall’incendio che ha devastato lo stabilimento Net Impianti, affronta ora la fase di ripresa e monitoraggio post-emergenza. Il Comune, guidato dalla sindaca Stefania Signorini, ha formalizzato un’ordinanza precauzionale, frutto di un’approfondita valutazione tecnica congiunta, attivando il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le azioni di mitigazione e garantire la salute pubblica.L’evento, che ha generato una significativa colonna di fumo e preoccupazione tra i residenti, ha determinato un’iniziale impennata di determinati inquinanti atmosferici. Le prime rilevazioni dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) hanno evidenziato picchi transitori di benzene – sostanza classificata come cancerogena – biossido di azoto, che contribuisce alla formazione di piogge acide e smog, idrocarburi non metanici, precursori di particolato fine, e polveri sottili (PM10 e PM2.5), particolarmente pericolose per l’apparato respiratorio a causa della loro capacità di penetrare profondamente nei polmoni.Nonostante questi rilevamenti, l’ARPA ha verificato un rapido ritorno dei valori entro i limiti di legge nel corso della notte. L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST), sulla base dei dati disponibili e considerando il limitato tempo di esposizione, ha espresso parere di non pericolo immediato per la salute umana. Tuttavia, la sindaca Signorini, nel rispetto del principio di precauzione, ha ritenuto opportuno adottare misure di igiene ambientale e raccomandazioni rivolte alla popolazione.L’ordinanza comunale si rivolge specificamente ai residenti delle aree più direttamente esposte al fumo, invitandoli a un’azione di pulizia approfondita degli spazi esterni: balconi, davanzali e aree di pertinenza. Particolare attenzione è rivolta alla manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione, suggerendo la pulizia e sostituzione dei filtri per evitare la ricircolazione di particolato. Viene inoltre raccomandato un lavaggio accurato con acqua corrente di frutta e verdura provenienti da orti domestici, al fine di rimuovere eventuali residui di inquinanti depositati sulle superfici. Un ulteriore consiglio, rivolto a chi possiede animali da cortile, è quello di alimentarlo esclusivamente con mangime confezionato, evitando il consumo di prodotti provenienti dal contatto diretto con il terreno, potenzialmente contaminato.L’ordinanza rappresenta un atto di responsabilità istituzionale volto a rassicurare la popolazione e a promuovere un rapido ritorno alla normalità, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo nella gestione delle emergenze ambientali e nella tutela della salute pubblica. Saranno effettuati ulteriori monitoraggi per valutare l’evoluzione della situazione e adottare, se necessario, ulteriori misure correttive.