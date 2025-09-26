Fatima, un trionfo medico: ricostruita la giovane bahreiniana

L’eccezionale intervento a cui è stata sottoposta Fatima, una giovane donna bahreiniana di quindici anni affetta da una rara e significativa malformazione cranio-facciale, rappresenta un trionfo della collaborazione medico-scientifica internazionale e un esempio di come la competenza multidisciplinare possa restituire dignità e speranza.

La complessità della condizione di Fatima richiedeva un approccio chirurgico di altissima precisione, che ha visto la convergenza di specialisti provenienti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dall’Ospedale San Gerardo di Monza e del Bahrein, guidati dal neurochirurgo Nabeel Alshafai, figura di riferimento in Arabia Saudita e Bahrein.

La malformazione, progressivamente peggiorata con la crescita della giovane, aveva comportato un allungamento anomalo della distanza tra le orbite e una separazione evidente della struttura nasale, creando sfide estetiche profonde, ma anche potenziali rischi funzionali a livello cerebrale.

L’intervento, pianificato meticolosamente, mirava non solo a correggere l’aspetto estetico, ma anche a prevenire complicazioni neurologiche future, grazie a una ricostruzione ossea complessa e delicata.

Il successo dell’operazione, protrattasi per numerose ore, testimonia l’abilità manuale e la coordinazione di un team altamente specializzato.

Il professor Giuseppe Consorti, direttore della Chirurgia Maxillo Facciale delle Marche, e il professor Maurizio Iacoangeli, direttore della Neurochirurgia Oncologica e d’Urgenza, hanno guidato il team, affiancati da figure chiave come il professor Carlo Giussani, il dottor Andrea Trezza e il dottor Mattia Moretti, tutti specialisti di neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale.

La Smile House Fondazione ETS ha svolto un ruolo di supporto logistico e organizzativo cruciale, facilitando la collaborazione tra i diversi team.

Il ritorno di Fatima nel suo paese, in ottime condizioni di salute, ha generato un’ondata di gratitudine e apprezzamento da parte della comunità araba, con messaggi di ringraziamento per i chirurghi italiani.

La ricostruzione dei tessuti richiederà tempo, ma l’intervento ha segnato una svolta significativa nella vita della giovane, restituendole non solo un aspetto più armonioso, ma anche la fiducia in se stessa e la possibilità di affrontare il futuro con rinnovato ottimismo.

L’esperienza ha rafforzato l’aspirazione di Nabeel Alshafai a consolidare i legami tra le istituzioni sanitarie coinvolte, auspicando una futura collaborazione estesa a interventi chirurgici anche in Bahrein e in Arabia Saudita, contribuendo così a diffondere la conoscenza e le competenze acquisite per il beneficio di altre persone affette da condizioni simili.

La vicenda si configura come un esempio virtuoso di come la scienza e l’umanità possano unirsi per offrire speranza e migliorare la qualità della vita.