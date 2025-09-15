Ferragosto a Marcelli: Daspo e aggressione, indagine aperta.

Nel cuore della notte di Ferragosto, a Marcelli di Numana, un episodio di violenza ha interrotto la serenità delle celebrazioni estive, culminando nell’applicazione di una misura di prevenzione particolarmente severa.

Un giovane è stato colpito, riportando una frattura nasale e una prognosi di ventuno giorni, scatenando un’indagine che ha portato all’emissione, da parte del questore Cesare Capocasa, del 70° Daspo urbano dell’anno.

L’evento, ben più complesso di una semplice aggressione, si radica in una dinamica di microcriminalità e coercizione che ha coinvolto più soggetti.

Secondo le indagini, il gesto violento non è stato un atto isolato, ma il tentativo di intimidire la vittima, dissuadendola dal difendere un amico.

Quest’ultimo, infatti, era stato vittima di un furto: una collana d’oro sottratta in concorso con lo stesso aggressore destinatario del Daspo.

La vicenda solleva questioni cruciali sulla responsabilità individuale e il ruolo delle dinamiche di gruppo, specialmente in contesti di aggregazione giovanile durante festività pubbliche.

Il Daspo, in questo caso, non si configura come una semplice sanzione, ma come strumento di prevenzione volto a preservare l’ordine pubblico e a contrastare la cultura della violenza.

La restrizione imposta, che vieta l’accesso all’area urbana del lungomare e alla piazza teatro dell’aggressione fino al 2026, rappresenta un segnale forte per la comunità e un monito per i giovani, sottolineando come comportamenti antisociali abbiano conseguenze significative e durature.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate alla sicurezza turistica e alla gestione di flussi di persone durante eventi di massa.

Richiede, pertanto, una riflessione approfondita sulle strategie di prevenzione della criminalità, sul potenziamento dei controlli e sulla necessità di promuovere un senso di responsabilità e rispetto delle regole, elementi fondamentali per garantire la vivibilità e la sicurezza di un territorio.

La vicenda, oltre a determinare una risposta repressiva, dovrebbe stimolare un impegno sociale volto a educare i giovani ai valori della legalità e della convivenza civile.