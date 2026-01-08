Festa di San Ciriaco: tra commercio, tradizione e comunità.

- PUBBLICITA -

La tradizionale Fiera di San Ciriaco 2026, pilastro dell’identità commerciale e culturale di Ancona, si presenta con una riorganizzazione strategica del suo percorso, delineando un nuovo assetto che riflette le esigenze di modernizzazione e il desiderio di valorizzazione del territorio.

La decisione, formalizzata dall’amministrazione comunale, si pone come risposta concreta a un vincolo imposto dalla progressiva riqualificazione di corso Garibaldi, attualmente interessato da interventi strutturali volti al rinnovamento degli arredi urbani.

L’edizione 2026 si dispiegherà dunque lungo un tracciato inedito, che abbraccia vie e piazze significative per la città: via XXIX Settembre, la vibrante piazza Kennedy, il corso Stamira, la scenografica piazza Stamira, l’elegante piazza Cavour e il maestoso viale della Vittoria.

La revisione del percorso non si limita a una mera riallocazione degli spazi; essa rappresenta un’opportunità per riscoprire angoli suggestivi, rafforzando il legame tra la fiera e il tessuto urbano anconetano.

L’introduzione di aree adiacenti agli Archi, il lungoporto e l’estensione in via XXIX Settembre ampliano ulteriormente la vocazione “da mare a mare” che da sempre contraddistingue la manifestazione, accentuandone il carattere distintivo e celebrando il legame indissolubile della città con il mare Adriatico.

Angelo Eliantonio, assessore comunale alle Attività Economiche, sottolinea come questa riprogettazione sia il frutto di una scelta mirata a minimizzare i disagi per i cittadini e a garantire, al contempo, un’esperienza di qualità superiore per espositori e visitatori.

Il ritorno dell’organizzazione “in house”, ovvero direttamente gestita dall’amministrazione comunale, testimonia l’impegno a preservare l’autenticità e il valore storico della fiera, garantendo una gestione più trasparente e partecipata.

La fiera si svolgerà dal 1° al 4 maggio, accogliendo un totale di 375 stalli, assegnati attraverso un rigoroso bando pubblico destinato agli operatori del commercio su aree pubbliche.

La progettazione del percorso è stata attentamente studiata per limitare al minimo l’impatto sulla viabilità cittadina, evitando chiusure al traffico veicolare e preservando la fluidità della circolazione.

In particolare, si prevede la sospensione temporanea dei mercati cittadini normalmente svolti in viale della Vittoria durante i giorni della fiera, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un’esperienza di acquisto più agevole.

Il bando di assegnazione dei posteggi, con scadenza prevista per l’inizio di marzo, accoglierà un numero di operatori pari a quello dell’edizione precedente, assicurando continuità e stabilità al settore commerciale coinvolto.

L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a consultare attentamente il bando e a presentare la propria candidatura nel rispetto dei criteri stabiliti, contribuendo così a mantenere viva e prospera una tradizione secolare, simbolo dell’identità e della vitalità economica di Ancona.

La Fiera di San Ciriaco 2026 si configura quindi non solo come un evento commerciale di primaria importanza, ma anche come un’occasione di festa e di aggregazione sociale, capace di rafforzare il senso di comunità e di promuovere il territorio ad un pubblico sempre più ampio.