Filippo Sgrò: il ragazzo che unisce scienza e umanesimo

Filippo Sgrò, diciotto anni e un percorso scolastico costellato di successi, incarna una generazione che ridefinisce il concetto di eccellenza. Allievo del liceo scientifico Galilei di Ancona, con una media scolastica invariata al 10 in cinque anni e un futuro proiettato verso la Medicina, Filippo rappresenta un esempio di dedizione, passione e resilienza, premiato dal Rotary Club Ancona come una delle giovani promesse del territorio.La sua visione della Medicina trascende la mera applicazione di protocolli scientifici; Filippo aspira a integrare la rigorosità del sapere medico con una profonda riflessione umanistica e filosofica. Desidera un approccio olistico, capace di cogliere la complessità dell’esperienza umana e di valorizzare il rapporto tra medico e paziente. “Voglio unire la scienza alla riflessione, la parte umanistica e filosofica con quella scientifica,” afferma, delineando un percorso formativo che va oltre i confini disciplinari.La scelta dell’università, probabilmente nelle Marche, testimonia un forte legame con le proprie radici e un desiderio di continuare a crescere nel contesto familiare e culturale che lo ha formato. La sua risposta alla domanda su come raggiungere l’eccellenza è disarmante nella sua semplicità e profondità: non inseguire il voto, ma coltivare l’interesse intrinseco per ciò che si studia. “Cercare di andare oltre la verifica o l’interrogazione,” suggerisce, invitando a una comprensione più ampia e significativa del sapere. Filosofia, scienze e fisica sono le materie che risvegliano in lui una particolare scintilla, ma un entusiasmo generalizzato pervade il suo approccio allo studio.L’esperienza del Covid, per molti un periodo di difficoltà, si è rivelata per Filippo un’opportunità di crescita personale. La didattica a distanza ha permesso un’immersione più profonda in letture e approfondimenti, trasformando la reclusione forzata in un tempo prezioso per la riflessione. “Ho cercato di trarne qualcosa di buono,” confessa, evidenziando una capacità di resilienza e un’attitudine positiva di fronte alle sfide.La sua vita non si limita allo studio; Filippo coltiva passioni che alimentano la sua creatività e lo connettono con la natura. La passione per la cucina, con particolare attenzione alla preparazione di dolci e pane, si affianca all’interesse per la botanica, un amore nato e cresciuto nel contesto della frazione di San Biagio, immersa nel verde delle campagne di Osimo. “Abitando in campagna, sono sempre stato circondato da piante e natura, e questo mi ha fatto appassionare,” racconta, sottolineando l’importanza di un ambiente stimolante e ricco di bellezza.Il rapporto con i compagni di classe è altrettanto significativo. Filippo sottolinea l’importanza delle relazioni positive e del supporto reciproco, offrendo il suo aiuto durante le verifiche e promuovendo un clima di collaborazione. Rifiuta strategie di studio convenzionali e “toto-temi” per la maturità, preferendo un approccio personale e autentico. “Ognuno deve seguire la propria strada, senza farsi condizionare troppo,” consiglia ai suoi coetanei, incarnando un modello di autonomia intellettuale e di consapevolezza di sé. La sua storia è un invito a perseguire la passione, a coltivare le relazioni e a trovare il proprio percorso, libero da condizionamenti esterni.