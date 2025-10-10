Finalmente a casa!: Ancona accoglie cani abbandonati in cerca di affetto.

Domenica 12 ottobre, Ancona si trasformerà in un palcoscenico di speranza e affetto con la seconda edizione di “Finalmente a casa!”, un evento dedicato alla ricerca di famiglie amorevoli per cani provenienti da rifugi e canili del territorio marchigiano.

Più di una semplice manifestazione, “Finalmente a casa!” si configura come un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del randagismo e dell’importanza dell’adozione responsabile, offrendo un’alternativa concreta all’acquisto di animali da allevamenti.

L’iniziativa, curata e presentata da Matteo Greco, vedrà protagonisti i cani ospitati presso le strutture di Ancona, Fermo, Falconara, Senigallia, Osimo e Moie di Maiolati, ognuno con la propria storia e il desiderio di trovare un luogo sicuro dove sentirsi amati.

L’evento si propone di andare oltre la semplice presentazione degli animali, creando un vero e proprio ponte tra i cani bisognosi e potenziali adottanti.

A partire dalla mattinata, un ricco programma di attività coinvolgerà il pubblico.

Numerose associazioni animaliste – Impronte Stichi, Anta, Enpa, Lav Marche, Lav Ancona, Leidaa, Oipa, Wwf, Lipu e altre realtà locali – allestiranno stand informativi per approfondire tematiche cruciali legate al benessere animale, dalla prevenzione del maltrattamento all’importanza della sterilizzazione, passando per la corretta gestione della salute e l’alimentazione specifica.

Dopo i tradizionali saluti istituzionali da parte dell’assessora comunale alla Tutela degli animali, Orlanda Latini, il palco vedrà alternarsi esperti del settore che affronteranno argomenti di grande rilevanza: dalla prevenzione delle zoonosi, fino alla corretta gestione del comportamento canino, promuovendo un approccio basato sul rispetto e sulla comprensione delle esigenze del singolo animale.

Testimonianze commoventi di volontari e famiglie adottive arricchiranno ulteriormente l’evento, offrendo spunti di riflessione e incoraggiamento per chi desidera aprire il proprio cuore e la propria casa a un cane bisognoso.

Una novità assoluta di quest’anno sarà la presenza di uno spazio dedicato ai felini, spesso dimenticati nelle iniziative di adozione.

Foto e video dei gatti ospitati nelle strutture pubbliche verranno proiettati, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico anche verso l’adozione di questi affascinanti animali, troppo spesso relegati in secondo piano.

Per garantire il comfort dei cani presenti, Selene Silvestrelli di Bau Estety offrirà un servizio di toelettatura mobile, permettendo agli animali di presentarsi al meglio e riducendo lo stress legato all’evento.

“Finalmente a casa!” non è solo una festa, ma un appello alla responsabilità e alla compassione, un invito a considerare l’adozione come un atto d’amore che può cambiare la vita di un cane e arricchire la propria.

È un’occasione per riflettere sul ruolo che possiamo avere nel contrasto al randagismo e per costruire un futuro più giusto e compassionevole per tutti gli animali.