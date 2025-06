Finanziere sventa dramma a Porto San Giorgio: un intervento provvidenziale

Ieri sera, a Porto San Giorgio, una scena di potenziale dramma è stata scongiurata grazie all’intervento tempestivo e professionale di un finanziere del Comando provinciale di Fermo. Circa alle ore 21:00, mentre si trovava in una tranquilla passeggiata serale con il suo cane, il militare ha percepito una situazione di pericolo imminente nel quartiere sud della città, area particolarmente sensibile data la vicinanza ai binari ferroviari.L’attenzione del finanziere è stata immediatamente catturata dalla presenza di un giovane, di nazionalità straniera, posizionato in maniera pericolosamente ravvicinata alla linea ferroviaria. La posizione del ragazzo, combinata con un’apparente condizione di profonda angoscia, suggeriva un quadro di vulnerabilità che richiedeva un’azione immediata.Invece di agire in maniera impulsiva, il finanziere ha scelto un approccio empatico e comunicativo. Avvicinandosi al giovane, ha intrapreso un dialogo calmo e rassicurante, cercando di comprenderne le ragioni e di instaurare un rapporto di fiducia. Questa capacità di ascolto attivo, unita a un’abile tecnica di persuasione, si è rivelata cruciale. Il militare, con parole di conforto e un atteggiamento comprensivo, è riuscito a distrarre il giovane dal suo proposito e a convincerlo a allontanarsi dai binari.La rapidità di questa manovra è stata determinante. A pochi istanti dall’allontanamento del giovane, un treno ha transitato sulla linea, sottolineando la gravità della situazione che era stata evitata. Il ragazzo, visibilmente turbato dall’esperienza, era fortunatamente illeso, sebbene profondamente scosso emotivamente.Il finanziere, dimostrando un senso del dovere e una sensibilità umana encomiabile, non ha abbandonato il giovane, assicurandogli supporto e rassicurazioni fino all’arrivo dei soccorsi. Contattando immediatamente il 112, ha coordinato l’intervento di colleghi, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, garantendo un supporto completo e professionale. L’episodio solleva importanti riflessioni sulla necessità di una maggiore attenzione e prevenzione in aree a rischio, e sull’importanza del ruolo delle forze dell’ordine non solo come garanti dell’ordine pubblico, ma anche come presidio di sicurezza e sostegno psicologico per i cittadini più vulnerabili. La vicenda testimonia l’importanza di un approccio umano e comunicativo nelle situazioni di emergenza, capace di fare la differenza tra un destino tragico e un futuro di speranza.