Formazione Scuola-Lavoro: l’IIS Merloni Miliani al centro dell’innovazione

L’innovazione didattica e l’integrazione scuola-impresa si configurano come elementi cruciali per la preparazione dei futuri professionisti, un approccio che l’Istituto d’Istruzione Superiore Merloni Miliani di Fabriano (Ancona) ha saputo incarnare con successo grazie all’iniziativa “Formazione Scuola Lavoro” (FSL), promossa in collaborazione con Confindustria Ancona.

Questo percorso, giunto alla sua quarta edizione, non si limita a un mero affiancamento pratico, ma ambisce a proiettare gli studenti al centro di sfide concrete, stimolando la loro capacità di problem-solving e la comprensione profonda dei processi produttivi.

L’edizione corrente vede la partecipazione di circa ottanta studenti, provenienti dai diversi indirizzi di studio – l’Istituto Tecnico Industriale (IT) in Informatica, l’IT in Biotecnologie Ambientali e, in una novità significativa, l’Istituto Professionale Servizi per l’Industria e l’Artigianato (IP) in Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Questo ampliamento dell’offerta formativa riflette una risposta mirata alle esigenze emergenti del tessuto industriale locale e nazionale.

Il fulcro dell’iniziativa risiede nella progettazione e realizzazione di progetti innovativi, supervisionati da docenti qualificati e in stretta collaborazione con aziende leader nel loro settore.

Tra le iniziative più significative spiccano il progetto “Cork in Progress”, un’indagine multidisciplinare sul sughero, materiale versatile e sostenibile, con un focus sull’impatto positivo sull’ambiente costruito e sul benessere abitativo.

L’uso del sughero, da risorsa naturale a componente architettonica performante, rappresenta un esempio tangibile di economia circolare e di design responsabile.

Parallelamente, il progetto “MyHydra” si concentra sullo sviluppo di un agente intelligente in grado di fornire supporto alle decisioni aziendali, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale e dell’analisi di dati reali.

Questa esperienza formativa introduce gli studenti alle complesse dinamiche della gestione aziendale e alle tecnologie emergenti che la stanno trasformando.

Il progetto “Plant up: Connetti, Riscalda, Automa” infine, offre una formazione pratica nell’ambito degli impianti termotecnici, elettrici e di automazione industriale, culminando in una visita immersiva presso una realtà aziendale di riferimento.

Le aziende partner – NeXT, Diasen, Tecnoimpianti, Imelca ed Elettromatic – non si limitano a fornire un contesto pratico, ma si integrano attivamente nel processo formativo, mettendo a disposizione competenze specialistiche e opportunità di mentoring. L’alternanza scuola-lavoro si articola in un modello strutturato, bilanciando attività teoriche in aula con esperienze operative in azienda, per favorire un apprendimento significativo e duraturo.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa, tenutasi presso la scuola, ha visto la partecipazione di figure chiave del mondo economico e accademico, tra cui il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, la presidente del Comitato Territoriale Fabrianese, Federica Capriotti, e la dirigente scolastica Manuela Morosin, unitamente a rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche e dirigenti delle aziende coinvolte.

Per concludere, è stato annunciato l’Open Day dell’IIS Merloni Miliani, un evento imperdibile per gli studenti e le loro famiglie, un’occasione per scoprire l’offerta formativa degli indirizzi Itis e Ipsia, un’opportunità di dialogo e di ispirazione per il futuro, un modo di pensare il mondo.

