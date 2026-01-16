Francesca Ercolini: Autopsia e Nuovi Sviluppi nell’Indagine

- PUBBLICITA -

A fine mese, il Tribunale dell’Aquila riceverà i risultati dell’autopsia di Francesca Ercolini, la magistrata molisana scomparsa il 26 dicembre 2022 nella sua abitazione di Pesaro.

L’annuncio proviene direttamente dal medico legale Vittorio Fineschi, incaricato di eseguire l’esame, che conferma la prosecuzione delle indagini in una vicenda costellata di ombre e revisioni.

Il corpo, tuttora custodito presso il Policlinico Umberto I di Roma, non è stato ancora restituito alla famiglia, a testimonianza dell’importanza cruciale che la riesumazione, effettuata a Riccia, in provincia di Campobasso, nel giugno 2024, riveste per la verità processuale.

Il 26 febbraio si terrà un’udienza cruciale davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) dell’Aquila, durante la quale si svolgerà un incidente probatorio destinato a fare luce sulla morte della magistrata.

La vicenda, inizialmente archiviata come suicidio, ha subito una svolta significativa con la riapertura delle indagini da parte della Procura dell’Aquila.

Quest’ultima, competente in casi che coinvolgono magistrati residenti nelle Marche, ha disposto la riesumazione del corpo, dimostrando un’attenzione meticolosa alla ricerca di elementi che possano contraddire la prima ricostruzione dei fatti.

L’obiettivo primario della magistratura è ora quello di accertare con certezza la presenza di eventuali lesioni sul corpo di Francesca Ercolini, stabilendone la natura e, soprattutto, le cause.

Questo approccio investigativo, accurato e dettagliato, mira a escludere o confermare l’ipotesi di un intervento esterno, sollevando interrogativi sulla dinamica dell’evento e sul contesto in cui si è consumato.

Parallelamente, gli specialisti del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) stanno procedendo a una ricostruzione forense della scena del ritrovamento, applicando metodologie avanzate per analizzare i dettagli e i minimi indizi che potrebbero essere sfuggiti agli investigatori iniziali.

La nuova inchiesta, caratterizzata da una complessità procedurale e investigativa, coinvolge sei persone, tra cui il marito della giudice e il medico legale che ha effettuato la prima autopsia.

Le accuse formulate a loro carico, a vario titolo, spaziano dal depistaggio giudiziario alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, estendendosi fino alla violazione del segreto istruttorio, evidenziando la gravità delle accuse e la delicatezza del momento.

La vicenda Ercolini, dunque, si configura come un caso di estrema importanza per il sistema giudiziario, che richiede un’indagine approfondita e trasparente per garantire la verità e l’equa applicazione della legge.