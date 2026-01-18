Frattura in Cisl Marche: un campanello d’allarme per il sindacato.

- PUBBLICITA -

La frattura all’interno della Cisl Fp Marche si rivela un campanello d’allarme più ampio, un’istantanea delle dinamiche spesso celate dietro le facciate di istituzioni che dovrebbero incarnare dialogo e rappresentanza.

Le dimissioni di Giorgio Cipollini, ex segretario provinciale di Ascoli Piceno, e di altri esponenti, hanno scosso l’organizzazione, portando alla luce un conflitto che trascende la mera successione di ruoli.

Cipollini, figura di lunga militanza, respinge con fermezza le accuse di ambizioni personali o di una “battaglia” per il potere.

La sua carriera sindacale, caratterizzata da una predilezione per il lavoro sul territorio e la prossimità agli iscritti, si pone in netta contrapposizione con l’immagine di un leader affamato di posizioni di vertice.

L’enfasi è posta sull’intenzione dichiarata, formalizzata in un documento del dicembre 2025, di lasciare volontariamente l’incarico entro il 2027, predisponendo un piano di transizione con nuovi leader territoriali.

Questa programmazione anticipata, a suo dire, smentisce qualsiasi intento di manovra strategica volta all’acquisizione del potere.

Il cuore del conflitto, secondo Cipollini, non risiede in una competizione per la leadership, ma in un tentativo di silenziamento, in una crescente intolleranza verso posizioni critiche.

L’iniziativa, in particolare nel delicato ambito della sanità pubblica, è stata oggetto di una progressiva censura da parte della nuova segreteria regionale, un atteggiamento percepito come un’ingerenza inautrorizzata nel suo lavoro.

Il tentativo di dialogo, protratto per settimane, si è rivelato infruttuoso, culminando in una reazione sproporzionata e intimidatoria.

Le pesanti ritorsioni, che includono la revoca immediata degli incarichi, l’annullamento dei distacchi con un preavviso di sole 24 ore e la disattivazione degli strumenti operativi, configurano un clima di ostilità e di prevaricazione.

Tra gli episodi più inquietanti, Cipollini evidenzia la sospensione del servizio telefonico, l’impossibilità di accedere ai conti bancari e la cancellazione di messaggi di sostegno provenienti da colleghi.

Queste azioni, qualificate come “atti che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico”, denunciano un tentativo deliberato di marginalizzare e silenziare il dissenso, soffocando le voci critiche all’interno dell’organizzazione.

La vicenda, lungi dal risolversi con le dimissioni, ha innescato un dibattito più ampio sulla salute delle relazioni sindacali a livello regionale, proiettando un fascio di luce su dinamiche spesso oscurate.

La risposta di Cipollini, improntata a determinazione e a un profondo senso di responsabilità, non è un addio, bensì un nuovo inizio, un impegno a continuare a difendere i valori di trasparenza, partecipazione e autonomia che dovrebbero fondare l’azione sindacale.

La sua battaglia, ora, si trasforma in un monito per tutte le organizzazioni che aspirano a rappresentare i diritti dei lavoratori, ricordando che il vero potere risiede nella voce di chi si batte per la giustizia e la dignità.