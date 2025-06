Frittelli Maritime: Salute e Sostenibilità per le Dipendenti

Frittelli Maritime Group Promuove la Prevenzione e la Sostenibilità con un’Iniziativa Innovativa per il Benessere delle DipendentiAncona, [Data] – Frittelli Maritime Group, leader nella logistica integrata e servizi correlati, dimostra il suo impegno verso il benessere del personale con il lancio di “Salute in Movimento”, un’iniziativa volta a garantire l’accesso gratuito a screening oncologici per tutte le dipendenti, circa il 35% del totale. Il 1° luglio, una clinica mobile all’avanguardia sarà posizionata in Lungomare Vanvitelli 18, di fronte alla sede centrale dell’azienda, offrendo mammografie ed ecografie mammarie.L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Alberto Rossi e sostenuta dal responsabile del personale Gianlorenzo Lozzi, si inserisce in una strategia aziendale più ampia, orientata a promuovere un ambiente di lavoro sano e a valorizzare il capitale umano, in particolare la componente femminile, che nel settore marittimo presenta una rappresentanza significativamente inferiore alla media nazionale (6% contro il 35% in Frittelli Maritime Group).“Salute in Movimento” rappresenta un investimento concreto nella salute delle nostre collaboratrici, un valore imprescindibile per Frittelli Maritime Group, e un segno tangibile della nostra responsabilità sociale”, ha dichiarato il presidente Rossi. “La crescita del numero di donne all’interno dell’azienda negli ultimi tre anni rende ancora più urgente il nostro impegno a garantirne il benessere e a promuovere una solida cultura della prevenzione.”Il percorso diagnostico, realizzato in collaborazione con il Gruppo GVM Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna), seguirà linee guida internazionali e protocolli clinici certificati. La clinica mobile, fornita da Meding Care, è equipaggiata con tecnologie all’avanguardia, inclusa una apparecchiatura digitale stereotassica con tomosintesi a bassa emissione di radiazioni, garantendo screening precisi e sicuri.L’impegno di Frittelli Maritime Group per la sostenibilità ambientale si estende ben oltre le iniziative di prevenzione sanitaria. Il Gruppo ha intrapreso una serie di progetti ambiziosi per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, a partire dalla riqualificazione di immobili dismessi, come la sede di via Thaon de Revel, recuperata da un edificio regionale inutilizzato da 15 anni.Un esempio significativo è il progetto relativo alla motonave AF Mia, che collega Ancona e Durazzo con scali settimanali in Montenegro. La nave è stata progettata per rispettare rigorose normative internazionali, riducendo al minimo le emissioni e utilizzando carburanti a basso tenore di zolfo.L’iniziativa “Eagle”, in un’area portuale abbandonata, prevede la demolizione e bonifica dell’area per la realizzazione di strutture logistiche specializzate e la produzione di energia rinnovabile destinata all’alimentazione delle navi.Entro settembre, l’AF Mia sarà equipaggiata con un sistema “cold-ironing” per permettere l’alimentazione elettrica dalla rete di terra, eliminando la necessità di utilizzare i gruppi elettrogeni durante la sosta in porto. “Ogni traghetto ormeggiato consuma l’energia equivalente a quella necessaria per 500 famiglie”, ha sottolineato Rossi, evidenziando l’impatto potenziale di questa iniziativa. L’obiettivo è fornire energia sufficiente per soddisfare le esigenze energetiche dei traghetti attraccati, contribuendo a una logistica più sostenibile e a un futuro più verde per la comunità.