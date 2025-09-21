Fuoristrada ribaltato nelle Marche: un miracolo che non ci fosse da peggio

Alle prime ore del mattino, quando il sole cominciava a irrompere tra le colline marchigiane, un fuoristrada, una robusta vettura destinata a superare le asperità del territorio, ha subito un drammatico sbandamento in contrada Colle Guardia, nel territorio di Ripatransone.

L’incidente, avvenuto in prossimità di una curva insidiosa, ha visto il veicolo perdere aderenza, scivolare per un tratto considerevole – stimato in circa quindici metri – lungo un ripido costone roccioso.

La caduta è stata brusca e violenta, culminata in un rovinoso ribaltamento che ha visto l’auto compiere due rotazioni complete prima di arrestarsi, fortunatamente, all’interno di un rigoglioso vigneto.

A bordo del fuoristrada si trovavano quattro persone, la cui identità non è stata immediatamente divulgata per tutelare la loro privacy.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, potrebbe essere legata a una combinazione di fattori, tra cui l’eccessiva velocità, la scarsa visibilità dovuta alla nebbia mattutina o, forse, condizioni del manto stradale compromesse da precedenti piogge.

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente si sono prontamente recati i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, esperti nella gestione di interventi complessi in aree difficilmente accessibili, e il personale sanitario del 118, con un’efficace squadra di medici e infermieri.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate delicate e impegnative, richiedendo l’utilizzo di attrezzature speciali per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Uno dei passeggeri, giudicato dal personale medico a causa delle lesioni riportate, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso presso un centro ospedaliero specializzato per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Gli altri tre occupanti, pur manifestando evidenti segni di shock e contusioni, sono stati assistiti direttamente sul luogo dell’incidente e successivamente trasportati in ambulanza per una valutazione medica più approfondita.

Al termine delle attività di soccorso e dopo aver garantito la stabilizzazione dei feriti, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con la complessa operazione di messa in sicurezza del veicolo, rimuovendolo dall’area interessata dall’incidente, e con la bonifica del terreno, mitigando i potenziali rischi ambientali derivanti dalla fuoriuscita di liquidi.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale in aree collinari e sull’importanza di una guida prudente e responsabile, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse.