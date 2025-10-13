Game Labs: Macerata celebra il gioco, benessere e comunità.

Il dinamismo sociale e il benessere individuale si intrecciano in un’esperienza unica a Macerata: dal 12 al 19 ottobre, la settima edizione di Game Labs – Festival del Gioco e sul Gioco, un evento pensato per esplorare le molteplici dimensioni del ludico, promuovendo una cultura del gioco sano e consapevole.

L’iniziativa, promossa dal Laboratorio Sociale in sinergia con il progetto “Stammi Bene” del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast Marche, un network di associazioni locali e sotto l’egida del Comune di Macerata, si configura come un vero e proprio laboratorio di crescita personale e collettiva.

L’accesso gratuito e l’ampiezza dell’offerta, distribuita tra il Labs (vicolo Monachesi, 9) e gli evocativi Antichi Forni del centro storico, testimoniano l’impegno a rendere il divertimento un bene accessibile a tutti, abbattendo barriere d’età e di background.

Il calendario denso di appuntamenti – che spazia dai classici giochi da tavolo alle complesse narrazioni dei giochi di ruolo, dai videogiochi competitivi alla spontaneità della stand-up comedy, fino a tornei stimolanti e laboratori creativi – mira a decostruire l’immagine spesso stereotipata del gioco, presentandolo come potente strumento di socializzazione, sviluppo cognitivo e resilienza emotiva.

Daniele Benedetti, presidente del Laboratorio Sociale, ha sottolineato durante la presentazione come il gioco, al di là della mera distrazione, rappresenti un linguaggio universale capace di connettere generazioni diverse e di stimolare la collaborazione, il pensiero critico e l’abilità di risolvere problemi complessi.

Game Labs non è solo un festival del divertimento; è un’opportunità per riscoprire il valore intrinseco del gioco come motore di relazione e crescita, escludendo dinamiche speculative e ponendo al centro il benessere della persona.

L’iniziativa si propone inoltre di affrontare, con sensibilità e competenza, temi cruciali come il gioco d’azzardo patologico e le dipendenze digitali, offrendo spunti di riflessione e strumenti di prevenzione in un’ottica di responsabilità sociale.

Il progetto “Stammi Bene”, rappresentato da Paolo Nanni, condivide questa visione, evidenziando l’importanza di integrare il gioco come elemento positivo nello sviluppo personale e nella promozione della salute mentale.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici e un ambiente sicuro dove riscoprire il piacere di stare insieme, condividere esperienze e costruire relazioni significative.

Game Labs si configura quindi come un’occasione irrinunciabile per riappropriarsi del gioco come risorsa preziosa per il benessere individuale e collettivo, un invito a riscoprire la gioia di giocare, imparare e crescere insieme, in un contesto di comunità accogliente e stimolante.