gCube, tra innovazione e territorio: un’espansione europea di successo

Giugno si rivela un mese di intensa espansione per gCube, una realtà deep tech marchigiana che ambisce a ridefinire il rapporto tra territorio, innovazione e sviluppo internazionale. La startup, con base operativa a Senigallia, ha trasversato il panorama europeo, partecipando a eventi di primaria importanza e rafforzando la propria posizione come protagonista nell’applicazione dell’intelligenza artificiale a scenari concreti.Il viaggio ha avuto inizio a Londra, dove il Summit dedicato all’AI ha rappresentato un’opportunità strategica. Grazie al supporto dell’Agenzia ICE, gCube ha esposto soluzioni all’avanguardia, dimostrando come l’IA possa trasformare processi e creare valore in diversi settori. Le interazioni con investitori e partner esteri hanno gettato le basi per future collaborazioni e ampliato la visione globale dell’azienda.Successivamente, l’attenzione si è spostata a Parigi, dove VivaTech ha offerto una vetrina eccezionale per presentare un portfolio di 11 progetti rivolti alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e commerciale delle Marche. Questo ecosistema digitale, un connubio tra totem interattivi, realtà aumentata, tour virtuali e vetrine digitali, non è solo uno strumento di promozione, ma un vero e proprio ponte verso il visitatore e il potenziale cliente. Particolare attenzione è stata rivolta alle piccole e medie imprese locali, integrate in questa rete di servizi innovativi, in un approccio che mira a creare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo sostenibile.In vista del lancio imminente del Digital Innovation Hub di Fabriano, gCube continua a costruire un’infrastruttura solida, capace di catalizzare l’innovazione e favorire l’incontro tra ricerca, impresa e territorio. Questo hub si prefigge di diventare un punto di riferimento per la trasformazione digitale delle aziende marchigiane, offrendo servizi di consulenza, formazione e supporto tecnico.Il calendario si conclude il 26 giugno con la partecipazione a Smau Marche, un evento cruciale per il tessuto imprenditoriale regionale. L’occasione servirà a gCube per presentare dimostrazioni progettuali concrete e partecipare attivamente ai Tavoli di Lavoro dedicati all’interoperabilità, all’intelligenza artificiale e alla gestione integrata dei dati, temi centrali per il futuro dell’innovazione.“Ogni nostro intervento progettuale nasce da una vocazione precisa: generare un impatto misurabile e positivo,” afferma Giacomo Bizzarri, CEO di gCube. “Siamo profondamente radicati nel territorio marchigiano, e da qui, dalle nostre comunità, trae linfa e forma la nostra visione di innovazione responsabile, capace di coniugare progresso tecnologico e valorizzazione del patrimonio locale. Crediamo fermamente che la tecnologia debba essere al servizio delle persone e del territorio, contribuendo a creare un futuro più prospero e sostenibile.” L’impegno di gCube è quindi quello di esportare questa filosofia e questo modello di sviluppo in contesti sempre più ampi, consolidando il ruolo delle Marche come laboratorio di innovazione a livello internazionale.