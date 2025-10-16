Gemelli al San Salvatore: un parto vaginale raro e incoraggiante

La recente nascita di due gemelli presso il Punto Nascita dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, avvenuta il 14 ottobre, segna un evento di particolare rilevanza per la struttura e una rari opportunità nel panorama dell’ostetricia locale.

I bambini, con pesi rispettivamente di 2550 e 3000 grammi, sono giunti al mondo attraverso un parto vaginale, evitando l’intervento cesareo – un esito che non si verificava dal febbraio 2020.

Questo successo si inserisce in un contesto in cui le gravidanze gemellari, pur rappresentando circa il 3% del totale delle nascite in Italia, comportano una complessità gestionale significativamente maggiore rispetto alle gravidanze singleton. La necessità di un’équipe medica multidisciplinare e altamente specializzata per garantire la sicurezza sia della madre che dei neonati testimonia proprio questa maggiore delicatezza.

Negli ultimi tre anni, il Punto Nascita di Pesaro ha assistito a otto nascite gemellari, la stragrande maggioranza delle quali (sette casi) ha richiesto un taglio cesareo, in ragione di specifiche indicazioni cliniche che hanno reso il parto vaginale non appropriato.

L’attuale caso si distingue per una combinazione di fattori favorevoli, attentamente valutati e monitorati.

La paziente è stata ricoverata alla 37a settimana di gestazione, un momento ottimale per favorire la maturazione polmonare dei feti e minimizzare i rischi associati alla prematurità.

Il ricorso al parto vaginale, in questa circostanza, ha permesso di evitare i rischi intrinseci di un intervento chirurgico, quali complicanze anestesiologiche, infezioni post-operatorie, emorragie e un recupero più lento.

“La scelta del percorso di nascita più appropriato è una decisione complessa e profondamente individualizzata”, spiega il Dottor Filippo Colombo, dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

“Si basa su una valutazione approfondita di numerosi parametri materni e fetali, integrata dall’esperienza e dalle competenze dell’équipe medica.

Il parto vaginale, quando clinicamente indicato, offre vantaggi significativi, non solo in termini di benessere materno, ma anche per la stimolazione del sistema immunitario dei neonati, grazie all’esposizione alla microflora vaginale.

“La capacità di valutare con precisione le condizioni cliniche e di adottare un approccio proattivo, in grado di favorire un parto naturale in una situazione potenzialmente complessa come quella gemellare, sottolinea l’impegno costante del personale medico e ostetrico dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro nel perseguire il miglior outcome possibile per madre e bambini, sempre nel rispetto delle linee guida scientifiche e delle migliori pratiche mediche.

L’evento rappresenta un importante segnale di eccellenza e un incoraggiamento a continuare a investire in competenze e tecnologie avanzate per l’assistenza alle gravidanze gemellari.