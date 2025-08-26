Gioco d’azzardo online: scoperto schema per eludere i controlli

Un caso emblematico di elusione dei controlli antiriciclaggio nel settore del gioco d’azzardo online ha coinvolto un uomo originario di Macerata, finito sotto la lente delle autorità a seguito di un’indagine approfondita sulle sue attività finanziarie.

L’episodio rivela una sofisticata strategia messa in atto per aggirare le normative imposte dagli operatori e dagli organi di vigilanza, dimostrando una crescente sofisticazione nei tentativi di eludere i limiti di spesa e le misure di autolimitazione imposte ai giocatori.

Il soggetto, dopo aver volontariamente chiuso il proprio conto di gioco – un gesto che di per sé dovrebbe limitarne l’accesso al servizio – ha orchestrato una serie di trasferimenti finanziari complessi e deliberati, per un ammontare complessivo di circa cinquanta mila euro, distribuiti nell’arco di otto mesi.

Questi fondi sono stati convogliati attraverso i conti correnti e le carte di debito di proprietà del maceratese, destinati a due individui identificati come suoi amici.

L’obiettivo primario di questa operazione finanziaria era duplice: da un lato, fornire liquidità per l’alimentazione di carte di pagamento, presumibilmente utilizzate dagli amici per finanziare il proprio gioco d’azzardo online; dall’altro, rifornire direttamente l’account di gioco utilizzato dagli stessi amici.

Questa architettura finanziaria, apparentemente innocua in superficie, celava una manovra volta a bypassare le limitazioni imposte al soggetto che aveva chiuso il proprio conto, consentendo ai suoi amici di continuare a giocare illegalmente.

L’azione mette in luce una problematica più ampia: la difficoltà, per gli organi di controllo, nel monitorare e tracciare i flussi finanziari che possono essere utilizzati per aggirare le normative.

Il caso suggerisce che la chiusura di un conto di gioco, pur essendo un meccanismo di autolimitazione, non è sufficiente a impedire a soggetti con intenzioni malevole di continuare a giocare attraverso canali alternativi, sfruttando relazioni personali e schemi finanziari complessi.

L’indagine, attualmente in corso, mira a chiarire il ruolo degli amici coinvolti e a comprendere a fondo le motivazioni alla base di questa operazione finanziaria.

Inoltre, l’episodio solleva interrogativi cruciali sull’efficacia delle attuali misure di prevenzione e contrasto all’elusione delle normative nel settore del gioco d’azzardo online, spingendo verso una riflessione più approfondita sulla necessità di rafforzare i controlli, migliorare la cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti e sviluppare strumenti più sofisticati per individuare e perseguire chi tenta di aggirare le regole.

La vicenda sottolinea l’urgenza di un approccio proattivo e multidisciplinare per affrontare le sfide poste dalla crescente sofisticazione delle tecniche di elusione e dalla tutela dei giocatori vulnerabili.