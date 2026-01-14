Giulio Argalia nuovo coordinatore Fassid: focus sulla radiologia e risorse sanitarie

- PUBBLICITA -

La Federazione Area Sanitaria (Fassid), organismo ombrello che raccoglie le voci di specialisti cruciali come patologi clinici, farmacisti ospedalieri, radiologi, psicologi e medici territoriali, ha designato Giulio Argalia come suo nuovo coordinatore nazionale.

La scelta, avvenuta nell’ambito della riunione segretariale, riflette l’importanza attribuita alla rappresentanza del settore radiologico all’interno della Federazione.

Argalia, attualmente segretario nazionale del Sindacato Nazionale Area Radiologica (Snr), porta con sé una solida esperienza clinica e gestionale.

La sua carriera, segnata da un lungo impegno come direttore della Struttura Radiologica Materno Infantile, Senologica, Cardiologica ed Ecografica Ambulatoriale degli Ospedali Riuniti delle Marche, testimonia una dedizione costante all’evoluzione e al miglioramento delle pratiche radiodiagnostiche.

Questa esperienza sul campo, unita alla sua leadership sindacale, lo pone in una posizione privilegiata per affrontare le sfide che affliggono il sistema sanitario nazionale.

“La nostra battaglia quotidiana è volta a prevenire il collasso imminente del Servizio Sanitario Nazionale,” ha dichiarato Argalia subito dopo la nomina.

“Siamo fermamente convinti che la salvaguardia del sistema passi innanzitutto dalla tutela della dignità professionale di coloro che vi operano.

” Il suo approccio è improntato alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni condivise, con una disponibilità espressa a dialogare con tutte le parti in gioco.

La preoccupazione più urgente, sottolinea Argalia, è la cronica carenza di risorse.

Questa situazione non solo compromette l’efficienza dei servizi offerti alla popolazione, ma rende anche le iniziative legislative – spesso formulate in termini teorici – difficilmente traducibili in azioni concrete.

“Nonostante le difficoltà, siamo animati da un profondo spirito riformista,” prosegue, “abbiamo già formulato proposte dettagliate e costruttive, presentate ai vertici politici, per una vera e propria rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il nostro impegno è continuo e mirato a trasformare le intenzioni in realtà tangibili.

” La speranza è che le sue proposte, basate su una profonda comprensione delle dinamiche interne al sistema sanitario e sulle esigenze concrete degli operatori, vengano prese in seria considerazione, favorendo un passaggio significativo dalla mera teorizzazione alla pratica operativa e, in definitiva, al miglioramento della salute dei cittadini.