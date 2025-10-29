Gradara accoglie i nuovi nati: una festa che affonda le radici nella tradizione.

A Gradara, un gesto di profonda simbologia e legame col passato segna l’inizio di un’iniziativa inedita: la Festa di Benvenuto ai nuovi nati.

Un evento dedicato ai bambini e alle bambine venuti al mondo nel 2024 e 2025, residenti nel territorio comunale, che si configura come un rinnovato abbraccio alla tradizione, dimenticata nel tempo.

L’idea, radicata nella consuetudine di offrire un dono ai neonati al momento della registrazione ufficiale presso l’ufficio comunale, è stata recuperata con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza e di accogliere con calore le nuove generazioni.

La celebrazione, avvenuta il 18 ottobre, ha trovato ospitalità all’interno del nido d’infanzia “La Tana dei Cuccioli”, situato nella pittoresca frazione di Fanano.

L’atmosfera era permeata di gioia e aspettativa, testimoniata dalla presenza del Sindaco Filippo Gasperi, accompagnato dagli Assessori Angela Bulzinetti e Marino Rossini, e dalla Dott.ssa Monica Arduini, figura chiave dell’amministrazione comunale con competenze specifiche nel settore demografico e dei servizi alla famiglia.

Questa festa non è semplicemente un’iniziativa formale; rappresenta un investimento nel futuro del Comune.

Accogliere i nuovi nati con un gesto tangibile come questo, sottolinea l’importanza che l’amministrazione attribuisce alla natalità e alla crescita demografica, elementi cruciali per la vitalità e la sostenibilità del territorio.

La ripresa di questa antica consuetudine vuole anche comunicare un messaggio di continuità e stabilità, affondando le radici dell’amministrazione nel tessuto sociale e storico della comunità.

Il “pacco dono”, simbolo di questa accoglienza, è stato concepito come un piccolo tesoro di attenzioni, contenente articoli utili per i primi mesi di vita del bambino e, potenzialmente, elementi che ne stimolino la crescita e lo sviluppo cognitivo.

L’evento ha inoltre offerto ai genitori l’opportunità di entrare in contatto con i servizi comunali dedicati alla famiglia, di ricevere informazioni utili e consigli pratici, e di creare una rete di supporto sociale.

La Festa di Benvenuto rappresenta, in definitiva, un atto di amore verso i nuovi cittadini di Gradara, un gesto che mira a coltivare un senso di appartenenza, a promuovere la natalità e a rafforzare il legame tra l’amministrazione comunale e la comunità, guardando al futuro con speranza e ottimismo.