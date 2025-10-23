Gratta e Vinci: Scoperta Rete di Furti e Ricettazione tra Jesi, Monfalcone e Rieti

Un’indagine complessa, sviluppatasi tra Jesi, Monfalcone e Rieti, ha portato alla luce un’incongruenza finanziaria e un intricato schema di ricettazione legato a furti di gratta e vinci.

L’attenzione è stata inizialmente catturata da un comportamento anomalo riscontrato in diverse tabaccherie di Jesi (Ancona), dove due individui, un 35enne con precedenti e un 45enne senza precedenti, riscuotevano ripetutamente vincite su gratta e vinci.

La quantità di denaro in gioco, sebbene apparentemente modesta (circa 600 euro), e la frequenza dei successi hanno sollevato forti sospetti negli esercenti, che hanno prontamente informato i Carabinieri.

L’indagine ha rapidamente svelato la connessione tra queste vincite “fortunose” e una serie di furti perpetrati a Monfalcone (Gorizia).

Attraverso un’analisi meticolosa dei numeri seriali dei biglietti presentati per la riscossione, i militari dell’Arma hanno stabilito che i gratta e vinci erano stati sottratti in due furti distinti, avvenuti rispettivamente il 12 e il 13 settembre scorsi, ai danni di due ricevitorie locali.

Questo collegamento ha trasformato una semplice segnalazione di comportamento sospetto in un caso di ricettazione, con implicazioni che vanno ben oltre l’ammontare del denaro recuperato.

L’azione dei due uomini, un 35enne residente a Filottrano e un 45enne proveniente dal Lazio, non si è limitata alla sola riscossione dei premi a Jesi.

Le loro ripetute visite alle tabaccherie del centro cittadino, unite alla loro apparente fortuna nel gratta e vinci, suggeriscono una pianificazione più ampia e una potenziale rete di complici.

La vicenda pone interrogativi sulla capacità di individuare e prevenire reati di questo tipo, che spesso si basano sulla sottrazione di beni di lieve entità ma che, sommati, possono generare guadagni illeciti significativi.

Le indagini sono tuttora in corso per accertare se i due uomini abbiano utilizzato altri biglietti rubati in esercizi commerciali diversi e per quantificare con precisione l’ammontare totale del profitto derivante da questa attività criminosa.

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra commercianti e forze dell’ordine per contrastare la microcriminalità e per garantire la sicurezza dei commerci locali, evidenziando come anche piccole anomalie possano rivelarsi indizi cruciali in un quadro più ampio di attività illegali.

La vicenda rappresenta un monito per tutti i ricevitori di gioco, invitati a prestare maggiore attenzione a comportamenti sospetti e a segnalarli tempestivamente alle autorità competenti.