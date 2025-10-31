Grottammare: Faro di Speranza per le Tartarughe Marine dell’Adriatico

Grottammare, un Faro di Speranza per le Tartarughe Marine dell’Adriatico: Inaugurazione del Primo Centro Specializzato nella Provincia di Ascoli PicenoGrottammare si configura come un’oasi di impegno e innovazione nel panorama della conservazione marina con l’imminente inaugurazione del suo primo Centro per Tartarughe Marine.

Situato nel cuore del Villaggio dei Pescatori, il centro rappresenta un punto di svolta cruciale per la salvaguardia di queste emblematiche creature e per la promozione di una cultura di responsabilità ambientale lungo la costa adriatica.

L’iniziativa, frutto di una sinergia proficua tra il Comune di Grottammare e la Fondazione Cetacea onlus, un’organizzazione riconosciuta a livello ministeriale per la sua competenza nel recupero e riabilitazione di tartarughe marine nelle Marche, risponde a un’urgente necessità.

La crescente incidenza di tartarughe marine in difficoltà, spesso vittime di pesca accidentale, inquinamento o impatti antropici, richiedeva una risposta tempestiva e specializzata nel sud delle Marche, colmando un vuoto cruciale rispetto al centro esistente nel Pesarese.

La cerimonia inaugurale, fissata per sabato 8 novembre alle ore 11, non sarà solo un taglio del nastro, ma un vero e proprio evento celebrativo.

In collaborazione con il Parco Marino del Piceno, si prevede il rilascio di “Peace”, una tartaruga marina che ha beneficiato delle cure intensive offerte dalla Fondazione Cetacea.

Il momento, previsto per le ore 12 e soggetto alle condizioni meteorologiche marine, simboleggia la speranza e il rinnovamento che il centro vuole incarnare.

Il nuovo centro non si limiterà a fornire assistenza medica e riabilitazione alle tartarughe marine ferite.

Si profila come un vero e proprio centro di eccellenza, dedicato alla ricerca, alla formazione e alla sensibilizzazione.

Sarà un punto di riferimento per veterinari, biologi marini e volontari, contribuendo a migliorare le tecniche di intervento e a diffondere la conoscenza sulla biologia e l’ecologia di queste specie.

Il centro intende inoltre svolgere un ruolo attivo nell’educazione ambientale, coinvolgendo scuole, famiglie e comunità locali in progetti di educazione e sensibilizzazione.

Attraverso visite guidate, laboratori didattici e campagne informative, si mira a diffondere una cultura del rispetto per il mare e la sua biodiversità, incoraggiando comportamenti sostenibili e responsabili.

Grottammare, da sempre attenta alla salvaguardia del suo territorio e alla valorizzazione del suo patrimonio naturale, si conferma così come un esempio virtuoso di città sostenibile, impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione di un futuro più verde.

Per sostenere le attività della Fondazione Cetacea onlus e contribuire alla salvaguardia delle tartarughe marine, è stato organizzato un pranzo conviviale presso lo Chalet Bagno delle Stelle, finalizzato alla raccolta fondi.

Un’occasione per celebrare l’inaugurazione e dimostrare il proprio impegno a favore di questa importante iniziativa.