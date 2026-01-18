Guida in stato alterato e droga: due lavoratori nei guai a Macerata

- PUBBLICITA -

Due distinti episodi di guida in stato alterato e uso di sostanze stupefacenti hanno portato a conseguenze legali per due lavoratori, evidenziando una preoccupante deriva comportamentale all’interno della provincia di Macerata.

Le vicende, scoperte a seguito di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Tolentino, non si limitano a sanzioni individuali, ma sollevano interrogativi più ampi sulla sicurezza stradale e la crescente diffusione di comportamenti a rischio.

Il primo caso vede coinvolto un operaio edile ucraino di 36 anni, residente a Tolentino, che, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel centro urbano, è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici che hanno rilevato un tasso emico pari a 2,77 g/l, un valore ben superiore ai limiti di legge.

La gravità della situazione è amplificata dal fatto che il tasso alcolemico registrato è quasi cinque volte il limite consentito, suggerendo una potenziale perdita di controllo dei mezzi e un elevato rischio per la sicurezza propria e altrui.

Le immediate conseguenze per l’uomo sono state il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo.

Parallelamente, un altro incidente stradale ha portato alla luce un caso simile: un lavoratore di 43 anni, residente a San Severino Marche, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 2,21 g/l.

La situazione si è ulteriormente aggravata dall’accertamento di positività ai cannabinoidi, che indica l’uso di sostanze stupefacenti.

Questo secondo episodio sottolinea una preoccupante tendenza alla combinazione di alcol e droghe, un mix particolarmente pericoloso che amplifica i rischi e le conseguenze negative sulla sicurezza pubblica.

Questi eventi sono il risultato di un’operazione più ampia, un dispositivo di prevenzione e controllo del territorio mirato a contrastare una vasta gamma di reati, dallo spaccio di stupefacenti ai reati predatori, fino alla verifica del rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività ha coinvolto un vasto territorio, comprendendo il centro abitato di Tolentino, comuni limitrofi e le principali arterie stradali, con l’istituzione di posti di controllo in aree strategiche e verifiche approfondite presso esercizi pubblici e luoghi di aggregazione giovanile.

L’operazione, che ha richiesto l’impiego di 7 pattuglie e 14 militari, ha portato alla segnalazione di altre tre persone al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel complesso, sono state controllate 64 persone e ispezionati otto esercizi pubblici, con l’elevazione di due contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.

Al di là delle sanzioni immediate, questi episodi richiedono una riflessione più profonda sulle cause che portano a questi comportamenti rischiosi.

È necessario intensificare le campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità della guida in stato alterato e sull’uso di sostanze stupefacenti, promuovendo una cultura della responsabilità e del rispetto della legalità.

L’azione delle forze dell’ordine, pur essenziale, deve essere integrata da iniziative educative e sociali volte a prevenire comportamenti devianti e a proteggere la sicurezza della collettività.

Il fenomeno, inoltre, potrebbe suggerire la necessità di un’analisi più approfondita delle condizioni socio-economiche e culturali che possono favorire l’assunzione di comportamenti a rischio tra la popolazione impiegata nel settore edile.