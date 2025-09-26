Incendio a Porto d’Ascoli: fiamme divorano auto di lusso e scuotono la comunità.

La tranquilla via Frau, incastonata nel cuore della frazione di Porto d’Ascoli, a San Benedetto del Tronto, è stata teatro di un drammatico evento la notte scorsa, sconvolgendo la quiete dei residenti e lasciando dietro di sé un bilancio di devastazione.

Tre veicoli di pregio, una Mercedes Classe A, una Bentley e una Lancia Y, sono stati irrimediabilmente distrutti dalle fiamme, mentre la facciata di un edificio adiacente ha subito danni significativi, sebbene mitigati dall’intervento rapido dei vigili del fuoco.

L’incendio, divampato intorno alle 3:00, è stato preceduto da violente esplosioni che hanno risvegliato i residenti, generando panico e sgomento in tutta la zona.

La vicinanza dell’arteria, situata a breve distanza dal lungomare sud, ha amplificato la percezione di pericolo e la gravità della situazione.

Sul posto, immediatamente intervenute le forze dell’ordine, con la collaborazione tra il commissariato di polizia di San Benedetto e i carabinieri, che hanno avviato indagini approfondite per accertare le cause del rogo.

La ricostruzione degli eventi si basa in particolare sul rapporto dettagliato fornito dai vigili del fuoco, che si stanno adoperando per determinare l’origine precisa delle fiamme e la sequenza degli eventi che hanno portato alla distruzione dei veicoli.

L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di un incendio di natura dolosa, anche se non si esclude la possibilità di un guasto tecnico improvviso che abbia innescato la catastrofe.

La natura dei veicoli coinvolti, tutti di elevato valore economico e simbolico, solleva interrogativi sulla possibile presenza di moventi specifici, come vendette personali o atti di vandalismo premeditati.

L’incidente non solo ha causato ingenti danni materiali, ma ha anche scosso profondamente la comunità locale, che si interroga sulle ragioni di un evento così inatteso e traumatico.

L’indagine, supportata da analisi tecniche sui resti dei veicoli e da testimonianze dei residenti, mira a fare luce sulla dinamica del rogo e a individuare i responsabili, restituendo alla comunità la tranquillità perduta.

La ricostruzione della sequenza degli eventi, dall’innesco iniziale alla propagazione del fuoco, sarà cruciale per comprendere appieno la portata della tragedia e prevenire il ripetersi di simili episodi.