Incendio ad Ancona: fiamme in un capannone industriale

Un grave incendio ha scosso la mattinata nella zona industriale di Ancona, precisamente in un capannone aziendale situato lungo la via Sacco e Vanzetti, tra Montedago e la Baraccola. L’incendio, originatosi durante lavori di demolizione e riqualificazione strutturale, ha rapidamente assunto proporzioni significative, generando una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, testimonianza della violenza delle fiamme.Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’innesco sia stato determinato da materiali di risulta, accumulati in prossimità dell’area di lavoro. La presenza di questi materiali, unitamente a possibili condizioni ambientali favorevoli (come la scarsa umidità o la presenza di venti), ha contribuito alla rapida propagazione del rogo. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona, testimoni di una scena drammatica.Immediatamente allertati, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti con un massiccio dispiego di mezzi e personale, concentrando gli sforzi per arginare l’incendio e prevenirne l’estensione ad altre aree del capannone e alle strutture adiacenti. La complessità dell’intervento è accentuata dalla natura stessa dei lavori in corso, che implica la presenza di materiali potenzialmente infiammabili e la possibile instabilità strutturale del capannone.Al momento, non risultano feriti o persone intrappolate all’interno della struttura, che risulta inutilizzata per l’attività produttiva. L’azienda, in una nota stampa, ha espresso rammarico per l’accaduto e ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per chiarire le cause precise dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono presenti le forze dell’ordine, che stanno regolando il traffico e garantendo la sicurezza della zona. Sono state disposte verifiche sulla qualità dell’aria, data l’elevata concentrazione di fumo nell’atmosfera. L’episodio solleva interrogativi sulle procedure di sicurezza adottate durante i lavori di demolizione e riqualificazione, evidenziando l’importanza di una gestione attenta dei rifiuti e di un costante monitoraggio dei rischi di incendio in contesti industriali. Si attendono ulteriori aggiornamenti dall’autorità giudiziaria per accertare eventuali negligenze o violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.