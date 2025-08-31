Incendio all’impianto Sider Rottami: fiamme e fumo allerta Pesaro

Alle prime ore del mattino, verso le 7:00, un incendio di notevole intensità ha interessato l’impianto di trattamento e recupero di rottami metallici Sider Rottami, situato nel territorio di Pesaro.

L’evento, caratterizzato da un’esplosione iniziale e dalla successiva liberazione di una colonna di fumo denso e imponente, ha immediatamente allertato le autorità competenti e la comunità locale.

Immediatamente mobilitati, i vigili del fuoco, con un intervento protratto per oltre un’ora e mezza, hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme, impiegando tecniche di spegnimento complesse e risorse significative.

La natura stessa dell’impianto, con la presenza di materiali infiammabili e metalli suscettibili a reazioni chimiche in caso di combustione, ha reso l’operazione particolarmente delicata e complessa.

Parallelamente all’intervento dei vigili del fuoco, personale specializzato dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM) è stato dispiegato sul posto per monitorare attentamente la qualità dell’aria e valutare l’impatto ambientale dell’incendio.

Le prime rilevazioni effettuate non hanno evidenziato, fortunatamente, criticità per la salute pubblica, suggerendo che le emissioni rilasciate nell’atmosfera non abbiano raggiunto livelli di pericolo immediato per la popolazione.

Tuttavia, l’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli impianti industriali, in particolare quelli che gestiscono materiali potenzialmente pericolosi.

La gestione del rischio incendi in contesti come quello di Sider Rottami richiede una combinazione di misure preventive, sistemi di rilevamento precoce, piani di emergenza ben definiti e una formazione continua del personale.

Oltre alle immediate conseguenze sulla sicurezza e sulla qualità dell’aria, l’incendio potrebbe avere impatti ambientali a lungo termine.

La combustione dei metalli può rilasciare nell’atmosfera sostanze inquinanti, quali polveri sottili, ossidi di metalli pesanti e composti organici volatili, che possono contribuire all’inquinamento atmosferico e avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

È pertanto fondamentale che l’ARPAM intensifichi il monitoraggio della qualità dell’aria nelle prossime settimane e mesi per accertare eventuali effetti a lungo termine.

L’evento mette in luce, inoltre, la necessità di una revisione sistematica delle procedure di sicurezza negli impianti industriali, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

L’indagine sulle cause dell’incendio sarà cruciale per individuare le responsabilità e adottare misure correttive volte a prevenire il ripetersi di simili eventi.

La trasparenza nelle comunicazioni con la cittadinanza, fornendo informazioni dettagliate sulle cause, sull’impatto ambientale e sulle misure adottate, è un elemento essenziale per ristabilire la fiducia e garantire la sicurezza della comunità.