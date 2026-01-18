Incendio sul Raccordo 11: Traffico Interrotto e Indagini in Corso

- PUBBLICITA -

Un evento critico ha interrotto la fluidità del traffico sul raccordo autostradale 11, che collega Ascoli Piceno alla costa adriatica, in particolare nel tratto di competenza del comune di Monteprandone.

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00, un veicolo commerciale, presumibilmente un furgone destinato al trasporto di merci, ha preso fuoco in maniera improvvisa, generando una notevole colonna di fumo visibile a distanza e causando immediati disagi alla circolazione.

L’incendio, alimentato dalla presenza di scooter e attrezzature varie all’interno del furgone, si è sviluppato rapidamente, sollevando interrogativi sulle possibili cause e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate per il trasporto di tali beni.

La densità del fumo ha inizialmente compromesso la visibilità e la sicurezza degli automobilisti presenti sul raccordo, richiedendo un’immediata risposta delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Tempestivamente, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti con un dispositivo di tre mezzi, dimostrando la capacità di risposta del sistema di protezione civile locale.

L’utilizzo di schiuma antincendio, un agente estinguente particolarmente efficace contro gli incendi che coinvolgono liquidi infiammabili e superfici complesse, ha permesso di domare le fiamme in tempi relativamente brevi, contenendo i danni e minimizzando i rischi per l’ambiente circostante.

L’intervento dei vigili del fuoco non si è limitato alla sola estinzione dell’incendio.

Successivamente, è stata condotta una scrupolosa operazione di messa in sicurezza del veicolo distrutto, al fine di prevenire ulteriori rischi di propagazione o di cedimento strutturale.

Parallelamente, è stata effettuata una bonifica accurata dell’area interessata, con l’obiettivo di eliminare ogni residuo contaminante o pericolo latente, garantendo la ripresa sicura della circolazione.

Fortuitamente, l’evento non ha provocato feriti o infortuni a persone.

Le indagini, ora in corso, mirano a determinare le cause precise dell’incendio, escludendo o confermando ipotesi come guasti meccanici, surriscaldamento elettrico o, potenzialmente, fattori esterni.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla manutenzione dei veicoli commerciali, la corretta gestione dei carichi e l’importanza di protocolli di sicurezza rigorosi per il trasporto di merci, soprattutto quando queste sono costituite da potenziali fonti di pericolo come scooter e attrezzature infiammabili.

L’accertamento delle responsabilità e l’analisi delle dinamiche dell’incendio saranno cruciali per prevenire il ripetersi di simili eventi e per migliorare la sicurezza sulle strade.