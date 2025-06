Incendio sull’A14: camion in fiamme e caos a San Benedetto del Tronto

Un drammatico incendio ha paralizzato questa mattina l’autostrada A14, nel tratto immediatamente successivo all’imbocco della galleria Monte Renzo, in direzione sud, nel territorio di San Benedetto del Tronto. L’evento, verificatosi poco prima delle ore 14:00, ha visto un camion con rimorchio essere coinvolto in un rogo di intense proporzioni, generando un’enorme nube di fumo visibile a chilometri di distanza e generando immediata mobilitazione di soccorsi.Le fiamme, originate presumibilmente nella parte anteriore del veicolo pesante, hanno rapidamente compromesso la struttura, richiedendo l’impiego di abbondanti quantità di schiuma antincendio per evitare una propagazione potenzialmente catastrofica verso la rimorchio. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha limitato i danni diretti al camion.La situazione si è però complicata con la rapida estensione dell’incendio alla vegetazione circostante. Un vento leggero, seppur di modesta intensità, ha contribuito alla dispersione del fuoco, che ha superato le barriere autostradali, minacciando aree agricole limitrofe. L’arrivo di ulteriori squadre di vigili del fuoco, coordinate dalla centrale operativa di Ascoli Piceno, si è rivelato cruciale per arginare la fiammata prima che potesse raggiungere le coltivazioni presenti nella zona, salvaguardando potenzialmente raccolti e strutture.L’accaduto ha avuto ulteriori conseguenze: in prossimità del luogo dell’incendio, un furgone è entrato in contatto con la barriera di sicurezza (new jersey) sulla corsia di sorpasso, sinistro presumibilmente causato dalla necessità di evitare il camion in fiamme o dalla scarsa visibilità dovuta al fumo denso. I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza. La Polizia Stradale ha provveduto a regolare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti e lunghe code, rendendo difficoltoso il transito lungo l’autostrada.L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza autostradale, sulla velocità di reazione dei soccorsi in situazioni di emergenza e sulla vulnerabilità degli ecosistemi circostanti ai rischi di incendio, soprattutto in periodi caratterizzati da condizioni atmosferiche secche e ventose. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell’incendio del camion e valutare la dinamica dell’impatto del furgone contro la barriera.