Incidente sulla SS77: automobilista perde il controllo in galleria

- PUBBLICITA -

Un episodio drammatico ha interrotto il flusso del traffico lungo la Strada Statale 77, nel cuore del territorio di Serravalle di Chienti, provincia di Macerata.

Intorno alle ore 17:00, un incidente ad alta gravità ha visto coinvolta un’autovettura, le cui condizioni, al momento, si prospettano serie ma non critiche, fortunatamente.

La dinamica, ancora oggetto di scrupolosi accertamenti da parte delle autorità competenti, suggerisce una brusca perdita di controllo da parte del conducente, che ha portato il veicolo a sbandare e ribaltarsi all’interno di una galleria.

La rapidità e l’efficienza dei soccorsi hanno contribuito a mitigare potenziali conseguenze ben più gravi.

Squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalle caserme di Tolentino e Visso, hanno operato in sinergia con il personale del 118, adottando procedure complesse per estrarre i tre occupanti dall’autovettura, fortemente danneggiata.

Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, resa instabile e potenzialmente pericolosa, hanno richiesto competenze specialistiche e l’utilizzo di attrezzature pesanti.

L’intervento dei soccorritori non si è limitato all’estrazione dei feriti, ma ha previsto anche una valutazione immediata delle loro condizioni mediche e la stabilizzazione pre-ospedaliera.

I tre feriti sono stati prontamente trasportati presso l’ospedale di Camerino, dove sono stati affidati alle cure del personale medico per ulteriori accertamenti e terapie.

La Strada Statale 77 è rimasta completamente interrotta al traffico per un periodo prolungato, necessario per completare tutte le operazioni di soccorso, rimozione del veicolo incidentato e messa in sicurezza del tratto stradale.

La Polizia Stradale ha svolto un ruolo cruciale, dirigendo il traffico alternativo, raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente.

L’indagine si concentrerà su diversi fattori, tra cui le condizioni del manto stradale all’interno della galleria, l’aderenza dei pneumatici, la visibilità e l’eventuale presenza di fattori ambientali che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

L’analisi dei dati provenienti dalla scatola nera, se presente, e le dichiarazioni dei testimoni saranno determinanti per accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.