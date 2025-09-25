Indica: Piattaforma per Accelerare i Contributi Post-Alluvione

La Struttura Commissariale per l’emergenza, guidata dall’ingegner Fabrizio Curcio, ha lanciato “Indica”, una piattaforma digitale innovativa concepita per facilitare l’accesso ai contributi statali destinati alla ricostruzione privata delle aree colpite dalle devastanti alluvioni che hanno interessato Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel corso del 2023 e 2024.

L’iniziativa, formalizzata attraverso un’ordinanza specifica, si rivolge a quei cittadini e imprese che, al 2 settembre 2025 (data di entrata in vigore del provvedimento), non abbiano ancora presentato istanza di contributo, manifestando così la volontà di accedere ai finanziamenti previsti.

Indica non costituisce un obbligo procedurale né un impegno vincolante.

La sua fruizione non preclude la possibilità di presentare domanda di contributo in un momento successivo, garantendo a tutti i potenziali beneficiari la libertà di scegliere il percorso più opportuno.

Tuttavia, l’adesione volontaria alla piattaforma, con la manifestazione di interesse entro la scadenza del 31 ottobre 2025, conferisce un vantaggio significativo: un percorso accelerato e preferenziale nell’istruttoria delle pratiche.

Questo significa che chi sceglie di manifestare la propria intenzione attraverso Indica, e successivamente prosegue con la presentazione formale della domanda, vedrà la propria pratica analizzata con priorità, ottimizzando i tempi di valutazione e, potenzialmente, di erogazione.

La creazione di Indica si inserisce in un più ampio processo di semplificazione burocratica volto a rendere più efficiente ed accessibile il sistema di supporto alla popolazione colpita.

La piattaforma rappresenta uno strumento essenziale per una ricognizione accurata del reale numero di soggetti aventi diritto ai contributi, permettendo alla Struttura Commissariale di affinare le stime dei fabbisogni finanziari complessivi necessari per la ricostruzione.

Questa previsione più precisa consente una migliore allocazione delle risorse disponibili e contribuisce a velocizzare l’intero iter di erogazione, riducendo al minimo i tempi di attesa per i cittadini e le imprese che si trovano ad affrontare la sfida della ricostruzione.

Inoltre, la piattaforma si prefigge di raccogliere dati utili per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di migliorare la resilienza del territorio e prevenire danni futuri.

L’utilizzo di Indica non è quindi un mero strumento amministrativo, ma un tassello fondamentale di una strategia complessiva di ricostruzione e resilienza territoriale.