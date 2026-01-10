Inseguimento e arresto a Civitanova: resistenza e violenza contro i poliziotti.

- PUBBLICITA -

Nel cuore della notte, a Civitanova Marche, un tentativo di fuga audace si conclude con l’arresto di un uomo a seguito di un inseguimento che ha messo a dura prova la professionalità e la determinazione degli agenti della Polizia Stradale.

L’episodio, verificatosi in via Indipendenza poco dopo le due del mattino, si dipana come una sequenza di azioni rapide e contrastanti, rivelando dinamiche complesse che vanno oltre la semplice infrazione al codice della strada.

L’inseguimento, innescato dall’alt improvviso, si sviluppa in un crescendo di tensione, con l’autovettura protagonista che sfida le luci rosse e i segnali di desistenza.

La corsa termina bruscamente a poche centinaia di metri dall’accesso alla superstrada per Macerata, quando il conducente, nel disperato tentativo di eludere il controllo, abbandona il veicolo e tenta la fuga a piedi.

La resistenza dell’uomo, un cittadino italiano di 56 anni residente a Tolentino, non si arresta qui.

La colluttazione che ne consegue evidenzia una volontà di sottrarsi all’identificazione che sfocia in atti di aggressione nei confronti degli agenti.

La violenza utilizzata, descritta come “strattonamenti” e “colpi”, procura lesioni a uno degli operatori, sottolineando la gravità del comportamento e la necessità di un intervento deciso.

L’atteggiamento dell’uomo, caratterizzato da un rifiuto categorico di sottoporsi ai controlli etilometrici, alimenta il sospetto di alterazione psicofisica e rende più stringenti le procedure di accertamento.

La mancanza di documenti personali complica ulteriormente la situazione, costringendo gli agenti a ricorrere al fotosegnalamento con l’ausilio della Volante presso il Commissariato di Civitanova Marche.

La decisione di condurre l’uomo al pronto soccorso non è meramente precauzionale, ma risponde all’esigenza di escludere o confermare l’abbuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, circostanza che potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione giuridica.

Il suo curriculum preesistente, segnato da precedenti per guida in stato di ebbrezza e ingiurie, contribuisce a delineare un quadro di problematiche comportamentali che richiedono un intervento mirato e un monitoraggio costante.

L’arresto, motivato da una pluralità di reati che includono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità e diniego a sottoporsi agli accertamenti alcolmetrici e tossicologici, rappresenta la cornice giuridica di un episodio che trascende la semplice infrazione stradale.

La disposizione a rendere l’uomo disponibile all’autorità giudiziaria in vista di un processo per direttissima sottolinea l’urgenza di definire la sua responsabilità penale e di garantire la sicurezza pubblica.

L’episodio pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli, promuovere la legalità e tutelare l’incolumità degli operatori di polizia impegnati quotidianamente a garantire l’ordine e la sicurezza nella comunità.