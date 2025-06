Interruzione A14 Bologna-Taranto: traffico sospeso tra Porto Sant’Elpidio e Fermo.

Si informa che, nell’ottica di garantire la massima sicurezza e l’efficace manutenzione infrastrutturale dell’Autostrada A14, tratta Bologna-Taranto, si renderà necessaria l’adozione di una temporanea interruzione del traffico. Tale intervento, mirato a consentire l’esecuzione di scrupolose attività di verifica e aggiornamento della segnaletica verticale e delle barriere di protezione laterali, si svolgerà nella sezione compresa tra Porto Sant’Elpidio e Fermo.La chiusura interesserà entrambe le direzioni di percorrenza, ovvero il versante Pescara/Bari e quello Ancona/Bologna, nell’arco temporale compreso tra le ore 22:00 di venerdì 13 giugno e le ore 06:00 di sabato 14 giugno. La scelta di questa fascia oraria è stata effettuata per minimizzare l’impatto sulla fluidità del traffico, considerando i volumi di percorrenza tipici del fine settimana.Autostrade, consapevole delle possibili ripercussioni sulla mobilità, suggerisce percorsi alternativi attentamente studiati per ridurre al minimo i disagi. Si raccomanda ai conducenti diretti verso Pescara/Bari di, dopo l’uscita obbligatoria presso Porto Sant’Elpidio, imboccare la strada statale 16, in direzione Pescara-Ancona. Proseguendo lungo la SS16, si accederà nuovamente all’Autostrada A14 Bologna-Bari, per poi rientrare nel flusso autostradale all’altezza della stazione di Fermo.Analogamente, per coloro che si dirigono verso Ancona/Bologna, si richiede di uscire obbligatoriamente alla stazione di Fermo. Successivamente, si dovrà seguire la strada statale 16 in direzione Ancona, per poi reimmettersi nell’autostrada A14 Bologna-Bari e, infine, rientrare in A14 presso la stazione di Porto Sant’Elpidio.Si invita la gentile clientela a prestare la massima attenzione alla segnaletica di preavviso e a consultare il sito web di Autostrade o le app dedicate per informazioni aggiornate sul traffico e per eventuali modifiche del piano di intervento. L’operazione rientra in un più ampio programma di controlli periodici e interventi di miglioramento, finalizzato a preservare la sicurezza e l’affidabilità dell’infrastruttura autostradale, elemento cruciale per la rete di trasporti nazionale. Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione.