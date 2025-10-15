Interruzione idrica a Chiaravalle: Viva Servizi al lavoro per risolvere l’emergenza.

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17, Viva Servizi interverrà con un’operazione mirata per risolvere un’emergenza infrastrutturale che impatta sull’approvvigionamento idrico dell’intero Comune di Chiaravalle.

L’intervento, localizzato in via Sant’Andrea, nelle immediate vicinanze della scuola dell’infanzia, si rende necessario a seguito di un’anomalia riscontrata nella tubazione che alimenta la rete idrica cittadina.

La complessità dell’operazione e la sua rilevanza per la sicurezza dell’approvvigionamento richiedono un’interruzione temporanea del servizio idrico a livello comunale.

L’interruzione, programmata dalle ore 22:00 alle ore 03:00 del mattino, è stata attentamente pianificata per minimizzare l’impatto sulla comunità, garantendo al contempo un flusso ininterrotto di acqua al Presidio Ospedaliero, che sarà alimentato in via prioritaria dalla tubazione alternativa proveniente da Monte San Vito.

Questa scelta strategica testimonia l’impegno a salvaguardare i servizi essenziali per la collettività, in particolare quelli relativi alla sanità pubblica.

Per assicurare una comunicazione trasparente e capillare, Viva Servizi ha implementato un piano informativo articolato.

Oltre all’invio massivo di messaggi SMS ed email agli utenti registrati, sono stati utilizzati i canali social media per raggiungere un pubblico più ampio.

Inoltre, è stata predisposta una distribuzione manuale di avvisi, con particolare attenzione alle utenze considerate più vulnerabili, come anziani e persone con disabilità, per garantire che tutti siano a conoscenza dell’imminente interruzione e possano pianificare le proprie attività di conseguenza.

L’intervento, sebbene necessario, potrebbe generare temporanei inconvenienti.

Al ripristino del servizio, si raccomanda agli utenti di far defluire brevemente l’acqua, un fenomeno del tutto naturale dovuto alla risospensione di sedimenti prelevati dalle tubazioni durante il periodo di inattività.

Questa precauzione permette di eliminare le impurità e di ripristinare la piena qualità dell’acqua potabile.

Viva Servizi si impegna a ridurre al minimo i disagi, lavorando con efficienza e rapidità per completare l’intervento nel tempo previsto e a ripristinare la normale erogazione del servizio, con l’obiettivo di assicurare la continuità e l’affidabilità dell’approvvigionamento idrico per l’intera comunità.