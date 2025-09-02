Interruzione Idrica ad Ancona: Rinnovo Rete Acquedottistica per il Futuro

Interruzione Programmata del Servizio Idrico ad Ancona: Un Investimento Strategico per il Rinnovo della Rete AcquedottisticaGiovedì 4 settembre, i residenti di alcune zone di Ancona dovranno fare i conti con un’interruzione temporanea del servizio idrico, una fase necessaria all’interno di un più ampio progetto di modernizzazione e potenziamento della rete acquedottistica locale.

Viva Servizi spa, gestore del servizio, ha annunciato l’intervento, inquadrandolo come parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un’iniziativa cruciale per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture italiane.

L’intervento, previsto dalle ore 9:00 alle ore 16:00, si concentra sulla sostituzione di sezioni obsolete della rete idrica, un lavoro complesso che richiede la sospensione dell’erogazione per garantire la sicurezza e la qualità dell’operazione.

Le aree specificamente coinvolte sono Strada del Castellano (numeri civici dal 15 al 65), via Gioberti, via delle Tavernelle e via Colle Verde (dal numero civico 33 al 55).

Questa manutenzione straordinaria non è solo una riparazione, ma un investimento strategico a lungo termine.

La rete acquedottistica, come ogni infrastruttura, necessita di un ciclo di ammodernamento per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento dei materiali, dall’aumento della domanda di acqua e dalle mutate condizioni ambientali.

Il PNRR fornisce un’opportunità unica per accelerare questo processo, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative e materiali più resistenti, riducendo al contempo le perdite idriche e migliorando la pressione nelle condutture.

Viva Servizi spa si impegna a minimizzare l’impatto di questa interruzione, programmando l’intervento in un orario che riduca al minimo i disagi per la popolazione.

L’azienda riconosce e si scusa per l’inconveniente e invita i cittadini, al ripristino del servizio, a far defluire brevemente l’acqua dai rubinetti per eliminare l’aria intrappolata e la possibile presenza di sedimenti rimasti in sospensione.

Questo semplice gesto permette di ripristinare la piena qualità dell’acqua potabile e prevenire eventuali fenomeni di intorbidimento.

L’intervento rappresenta un passo avanti verso un sistema idrico più affidabile, resiliente e sostenibile per la comunità di Ancona, contribuendo a salvaguardare questa risorsa preziosa per le generazioni future.