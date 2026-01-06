Intossicazione da Monossido: Dodici Persone Ricoverate a Osimo

- PUBBLICITA -

Un evento drammatico ha scosso la comunità di Casenuove, frazione di Osimo (Ancona), a seguito di un episodio di intossicazione massiva da monossido di carbonio che ha coinvolto dodici persone, tra cui numerosi bambini e adulti, durante una festa di compleanno che si svolgeva nella struttura ricreativa nota come PalaSangria.

La sindaca Michela Glorio, in un messaggio pubblico, ha comunicato la situazione, sottolineando un presunto malfunzionamento della caldaia come causa probabile dell’emergenza, e assicurando che la situazione è stata rapidamente contenuta grazie alla pronta collaborazione di Vigili del Fuoco e del referente di zona del Consiglio di quartiere.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento, in particolare in strutture adibite ad attività ricreative e frequentate da un numero elevato di persone, inclusi soggetti vulnerabili come neonati e bambini.

Il monossido di carbonio, gas inodore e incolore, rappresenta un pericolo silenzioso e insidioso, capace di causare gravi danni alla salute e, nei casi più estremi, la morte.

La tempestività del soccorso, orchestrato dal 118, ha permesso di evitare conseguenze ben più tragiche, limitando le condizioni dei pazienti a codice di bassa gravità.

Attualmente, i dodici intossicati sono assistiti in due strutture ospedaliere: il reparto di pediatria dell’ospedale Salesi di Ancona accoglie sette bambini, con età variabile tra pochi mesi e dodici anni, alcuni dei quali potrebbero necessitare di terapie in camera iperbarica per favorire l’eliminazione del gas dal sangue.

I cinque adulti coinvolti sono invece in cura presso l’ospedale regionale di Torrette, sempre ad Ancona.

L’assessore alla Sicurezza, Lorenzo Bottegoni, si è recato personalmente sul luogo dell’accaduto per supervisionare le operazioni e ribadire la disponibilità del Comune a fornire supporto.

Oltre all’immediato intervento di soccorso, si rende necessario un approfondito accertamento tecnico sulle cause del malfunzionamento della caldaia e sulla conformità degli impianti di riscaldamento presenti nella struttura PalaSangria.

L’episodio evidenzia la cruciale importanza di controlli periodici e rigorosi sulla sicurezza degli impianti, unitamente a campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione sui rischi legati all’intossicazione da monossido di carbonio e sulle misure preventive da adottare.

La vicenda pone anche l’attenzione sulla necessità di regolamentare e vigilare più efficacemente le strutture ricreative e comunitarie, garantendo la massima sicurezza per tutti gli utenti.