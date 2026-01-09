Inversione di tendenza idrica nelle Marche: segnali positivi ma serve vigilanza

- PUBBLICITA -

L’inverno 2025-2026 ha segnato una significativa inversione di tendenza nel quadro della severità idrica delle Marche, con precipitazioni concentrate nel dicembre e nei primi giorni di gennaio che hanno contribuito a mitigare le criticità preesistenti.

L’analisi periodica dei livelli di severità idrica, condotta dagli Osservatori Distrettuali Permanenti sull’uso delle risorse idriche per il periodo 20 dicembre 2025 – 9 gennaio 2026, rivela un miglioramento sostanziale in due ambiti territoriali ottimali (Ato): l’Ato 1, che include la provincia di Pesaro e Urbino, ha visto la severità idrica scendere da un livello medio a uno basso, mentre l’Ato 4, corrispondente al territorio di Fermo, ha registrato un abbassamento da alta a media gravità.

Questo cambiamento, apparentemente positivo, non va tuttavia interpretato isolatamente.

La severità idrica è un indicatore complesso, frutto di un’interazione dinamica tra molteplici fattori.

Oltre alle precipitazioni, incidono la temperatura, l’evapotraspirazione, le caratteristiche del suolo, l’uso del territorio e le pratiche di gestione delle risorse idriche.

Il passaggio da un livello di severità medio a basso in un Ato come quello di Pesaro Urbino suggerisce un miglioramento delle riserve idriche, ma non elimina la necessità di una gestione oculata e di interventi strutturali per prevenire future crisi.

In particolare, è fondamentale considerare l’impatto del dissesto idrogeologico, un problema endemico nel territorio marchigiano, che amplifica le conseguenze sia della siccità che delle alluvioni.

La capacità del suolo di assorbire e trattenere l’acqua, cruciale per la ricarica delle falde acquifere, è compromessa da fenomeni di erosione, frane e smottamenti, esacerbati dall’urbanizzazione incontrollata e dall’abbandono delle aree montane.

L’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale (Aubac), ente responsabile della produzione dei dati di monitoraggio, svolge un ruolo chiave nell’analisi e nell’interpretazione di questi indicatori, fornendo un quadro di riferimento per la pianificazione e l’implementazione di politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche.

La sua attività di monitoraggio costante e la sua capacità di integrare dati provenienti da diverse fonti (stazioni pluviometriche, misurazioni del livello dei fiumi, analisi della qualità dell’acqua) sono essenziali per comprendere le dinamiche del ciclo idrologico e per adottare misure preventive mirate.

La recente riduzione della severità idrica è un segnale incoraggiante, ma non deve indurre a compiacimento.

Richiede, al contrario, una riflessione approfondita sulle cause che hanno portato a questa situazione e un impegno rinnovato per la protezione e la gestione integrata delle risorse idriche, in ottica di resilienza e sviluppo sostenibile.

Investimenti in infrastrutture verdi, ripristino ecologico dei versanti, promozione di pratiche agricole sostenibili e sensibilizzazione della popolazione sono elementi imprescindibili per garantire la disponibilità di acqua per le generazioni future.