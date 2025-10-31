Jesi: Un Ponte di Trasporto e Inclusione per la Popoli

Un Ponte di Mobilità e Inclusione per la Comunità Anziana di Jesi: La Convenzione tra ASP Ambito 9 e ADA MarcheIl Comune di Jesi rafforza il proprio impegno a favore della popolazione anziana e fragile con la recente firma di una significativa convenzione tra l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Ambito 9 e l’associazione ADA Marche.

Questa collaborazione strategica mira a potenziare e garantire la continuità del servizio di trasporto sociale, un pilastro fondamentale per l’inclusione e il benessere dei cittadini più vulnerabili del territorio.

Il servizio di trasporto sociale non si configura semplicemente come un mezzo di spostamento; esso rappresenta un’ancora di salvezza per coloro che, a causa di limitazioni fisiche, difficoltà di deambulazione o mancanza di risorse, faticano ad accedere a servizi essenziali e opportunità di socializzazione.

Permette agli anziani e alle persone fragili di raggiungere con sicurezza e assistenza le visite mediche specialistiche, i centri diurni per la riabilitazione e la stimolazione cognitiva, le attività ricreative e culturali, e, in generale, di soddisfare le necessità quotidiane che contribuiscono a mantenere un elevato standard di qualità della vita.

La collaborazione tra ASP Ambito 9 e ADA Marche si fonda su un approccio integrato, che coniuga l’esperienza gestionale dell’ASP con la profonda conoscenza del territorio e delle esigenze della popolazione anziana da parte di ADA Marche.

Questo sinergico connubio assicura un servizio più capillare, personalizzato e attento alle specifiche problematiche individuali, promuovendo una maggiore prossimità e un supporto concreto.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche sociali volte a contrastare l’isolamento sociale, a promuovere l’autonomia e la partecipazione attiva degli anziani, e a favorire un invecchiamento attivo e dignitoso.

Il servizio, rivolto a tutti i residenti a Jesi, è accessibile dietro un contributo simbolico, erogato sotto forma di donazione all’associazione ADA Marche, a testimonianza dell’impegno condiviso per la sostenibilità e la continuità dell’offerta.

Questo modello finanziario, basato sull’erogazione liberale, riflette la responsabilità civica e il senso di comunità che animano il territorio.

La convenzione sottolinea, inoltre, la volontà del Comune di Jesi di consolidare un sistema di welfare locale efficace e partecipativo, in cui le istituzioni, le associazioni e i cittadini collaborano attivamente per costruire una comunità più inclusiva, solidale e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri.

Il servizio di trasporto sociale si configura, quindi, come un tassello fondamentale di questa visione, un ponte che connette le persone e favorisce la loro piena integrazione nella vita sociale.