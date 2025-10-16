La Dieci di Ancona: Sport, Memoria e Barontini in Corsa

La Sef Stamura Ancona è lieta di annunciare la sesta edizione di “La Dieci di Ancona” – quinta edizione del Memorial Lorenzo Farinelli, un appuntamento cardine nel panorama dell’atletica nazionale.

Questa corsa su strada, ufficialmente inclusa nel calendario della FIDAL, rappresenta una celebrazione dello sport e della memoria, accogliendo un variegato pubblico di partecipanti, dai corridori amatoriali agli atleti tesserati, individualmente o in staffetta.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, in una cornice che coniuga la suggestione del paesaggio urbano con l’attenzione all’accessibilità.

Il percorso, meticolosamente studiato, minimizza le dislivelli, esaltando un approccio inclusivo e democratico alla corsa, mirando a coinvolgere persone di ogni livello di preparazione atletica.

L’obiettivo primario non è la competizione ai massimi livelli, bensì la promozione della salute, il divertimento e la condivisione di un’esperienza sportiva positiva.

La manifestazione si arricchisce della presenza di Simone Barontini, volto noto nel mondo dell’atletica italiana.

L’olimpionico anconetano, eroe sportivo del territorio e portabandiera dei valori di impegno, perseveranza e dedizione, sarà il testimonial di questa edizione, incarnando lo spirito di eccellenza e l’orgoglio che la Sef Stamura Ancona desidera trasmettere.

Barontini, con i suoi successi internazionali, rappresenta un esempio ispiratore per tutti i partecipanti, giovani e meno giovani, invitandoli a superare i propri limiti e a inseguire i propri sogni.

“La Dieci di Ancona” – Memorial Lorenzo Farinelli si configura dunque come un evento multisportivo, che va oltre la semplice corsa, promuovendo l’integrazione sociale, la valorizzazione del territorio e la celebrazione della figura di Lorenzo Farinelli, atleta di talento scomparso prematuramente, la cui memoria resta viva grazie all’impegno della Sef Stamura Ancona e dell’intera comunità sportiva anconetana.

La manifestazione aspira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di running e per chiunque desideri avvicinarsi al mondo dello sport in un contesto stimolante e accogliente.