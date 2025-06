La gioia dei laureati anima Macerata: festa e futuro all’Università.

La città di Macerata si è risvolta a festeggiare, accogliendo in un abbraccio di gioia i nuovi laureati e laureate dell’Università di Macerata. Il Graduation Day, un appuntamento tanto atteso, ha ritrovato la sua collocazione naturale: l’aria aperta, la vitalità di una piazza che pulsa di storia e di futuro. Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città, si è riempita di sorrisi, di sguardi emozionati e di quell’energia palpabile che solo un momento di passaggio, di conquista, può generare.Quest’edizione del 2025, la prima di una serie di iniziative pensate per celebrare al meglio i traguardi accademici, ha visto protagonisti i Dipartimenti di Economia e Diritto, Giurisprudenza e Scienze Politiche, e Comunicazione e Relazioni Internazionali, ognuno portatore di un sapere specifico, di una prospettiva unica sul mondo. La scelta di unire le celebrazioni, invece di cerimonie separate, sottolinea l’interconnessione delle discipline, l’importanza di una formazione a tutto tondo che prepari gli studenti non solo all’eccellenza professionale, ma anche alla responsabilità civica e alla comprensione critica della realtà.La sinergia con il Musicultura Festival, un evento culturale di primaria importanza per la regione, ha arricchito l’esperienza con un’atmosfera festosa e stimolante, rafforzando l’immagine dell’Università come un polo di eccellenza non solo accademica, ma anche culturale e artistica. Il Comune di Macerata, con il suo supporto, ha confermato il suo ruolo di partner essenziale, creando le condizioni per una celebrazione indimenticabile.Nei due giorni dedicati alle lauree, il Rettore John McCourt ha avuto l’onore di consegnare la pergamena a centinaia di giovani, dottori e dottoresse pronti ad affrontare le sfide del futuro. Ognuno di loro rappresenta un investimento di tempo, di impegno, di passione, e porta con sé la speranza di contribuire al progresso sociale, economico e culturale del nostro Paese. La consegna della pergamena non è solo un atto formale, ma un passaggio di testimone tra il mondo accademico e il mondo del lavoro, un riconoscimento del percorso compiuto e un augurio per il futuro. Il Graduation Day non è semplicemente una festa di diploma, ma un momento di riflessione sull’importanza dell’istruzione come motore di cambiamento, un’occasione per celebrare i risultati raggiunti e per guardare avanti con ottimismo e determinazione. È un evento che rinsalda il legame tra l’Università, la città e il territorio, e che contribuisce a rafforzare l’identità e l’orgoglio maceratese.