La Scienza in Festa: successo e divulgazione all’Abbazia di Fiastra

Un’onda di curiosità e scoperta ha travolto l’Abbazia di Fiastra nel weekend del 14 e 15 giugno, accogliendo oltre tremila visitatori per l’edizione 2025 di “La Scienza in Festa”, festival di divulgazione scientifica promosso dall’Università di Camerino. L’evento, più che una semplice vetrina di conoscenze, si è rivelato un crocevia di generazioni e discipline, un ponte tra il rigore accademico e l’entusiasmo del pubblico.”La Scienza in Festa” incarna il cuore pulsante del progetto “Viceversa”, un’iniziativa di public engagement guidata dal professor Claudio Pettinari, che mira a costruire un dialogo costruttivo e accessibile tra il mondo della ricerca e la società civile. Come sottolinea il Rettore dell’Università di Camerino, Graziano Leoni, l’impegno dell’ateneo verso la divulgazione scientifica è un pilastro fondamentale, riconoscendo il ruolo imprescindibile dei ricercatori nel rendere comprensibili le complessità della scienza.Il programma, ricco e variegato, ha offerto un caleidoscopio di attività: laboratori interattivi che stimolano l’apprendimento pratico, spettacoli coinvolgenti che trasformano concetti astratti in esperienze memorabili, conferenze tenute da esponenti di spicco, passeggiate naturalistiche per connettere la scienza all’ambiente circostante e incontri ravvicinati con figure di riferimento nella divulgazione come Beatrice Mautino, Luca Perri, Lorenzo Baglioni, Hyde, Giovanni Covone e Paolo Coletta. Particolarmente apprezzato è stato l’evento “4 Ricerche”, una competizione stimolante che ha dato voce a giovani ricercatori Unicam, offrendo loro una piattaforma per presentare le proprie scoperte in modo innovativo e accessibile.Un elemento distintivo dell’edizione 2025 è stata l’attenzione dedicata alla comunicazione della sostenibilità, affrontata attraverso una tavola rotonda organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Esperti come il climatologo Massimiliano Fazzini, il naturalista Francesco Petretti e docenti universitari hanno condiviso le loro prospettive, esplorando le sfide e le responsabilità legate alla corretta informazione in un’era di cambiamenti climatici e impatti ambientali. Questo focus ha contribuito a elevare il festival non solo come spazio di intrattenimento, ma anche come forum per la riflessione critica e l’azione responsabile.Il successo di “Scienza in Festa” è il risultato di uno sforzo corale, frutto della collaborazione tra la Fondazione Giustiniani Bandini, i Comuni di Urbisaglia e Tolentino, l’associazione Casa della Memoria, l’associazione Next, la cooperativa Meridiana, il consorzio Nqsti, con il prezioso patrocinio della Regione Marche e della Fondazione Carima e il supporto tecnico di Publicolor. L’Abbazia di Fiastra, con la sua suggestiva cornice storica, si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto, un luogo di incontro e ispirazione, testimoniando il potere della scienza nel connettere persone, idee e futuro.