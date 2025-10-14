Legionella a Macerata: Sospesa l’attività sportiva in una scuola.

L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata ha rilevato la presenza di *Legionella* all’interno dell’impianto di distribuzione idrica dei servizi igienici adiacenti alla palestra del complesso scolastico primario-infanzia situato in via dell’Acquedotto, 18, nel quartiere Villa Potenza.

La scoperta, resa nota ufficialmente, innesca un’azione preventiva immediata da parte dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica.

La situazione richiede un approccio rigoroso e puntuale.

Con l’obiettivo di minimizzare qualsiasi potenziale rischio per la comunità scolastica e per le associazioni sportive che utilizzano regolarmente la struttura, l’accesso alla palestra e ai suoi servizi igienici – inclusi il bagno destinato al corpo docente e quello riservato agli studenti – è stato immediatamente sospeso.

Questa misura precauzionale mira a prevenire l’esposizione di persone vulnerabili al batterio *Legionella*, responsabile della legionellosi, una forma di polmonite grave.

L’interruzione delle attività sportive all’interno della palestra è temporanea e necessaria per consentire l’esecuzione di interventi mirati.

Le società sportive assegnatarie sono